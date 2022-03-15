Trafik levhalarını çalmak isterken suçüstü yakalandı

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Eskişehir’de karayolu üzerindeki trafik levhalarını hurda olarak satmak için kamyonete yükleyerek çalmayı deneyen bir şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince TepebaşıMihalgazi Karayolu’nda gerçekleştirilen devriye esnasında Hekimdağ Mahallesi yakınlarında bir şahıs yol üzerinde bulunan trafik levhalarını demirleriyle birlikte söküp kamyonetine yüklerken suçüstü yakalandı. Hurda olarak satmak amacıyla karayolu üzerindeki metal trafik ve yön levhalarını söken şüpheli şahıs hakkında “Kamu malına zarar vermek ve hırsızlık” suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi.

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