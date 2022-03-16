Prefabrik hayratın gizemi çözüldü Merak uyandıran su arıtma hayratı Bozan mahallesinde hizmete açıldı

Eskişehir’de yaklaşık bir hafta önce sokak arasında görülen ve üzerindeki yazıdan hayrat olduğu belirtilen ve vatandaşta merak uyandıran prefabrik yapının sırrı çözüldü.

Geçtiğimiz hafta Odunpazarı ilçesi Arifiye mahallesi Yenigün sokakta bulunan plastik kulübe, üzerinde bulunan besmele ve hayrat yazısı ile dikkati çekmiş, çevrede “Bu nasıl hayrat ?” dedirterek çok farklı yorumlara sebep olmuştu. İHA'nın yayınladığı haber, mahalle muhtarı dâhil kimsenin bu yapı hakkında en ufak fikrinin olmaması ile gündem olmuştu. Üzerinde Arapça besmele ve Kur'anı Kerim'den bir surenin meali olan yazı bulunan prefabrik hayrat, Eskişehir’in Alpu ilçesine bağlı Bozan mahallesinde ortaya çıktı. Mahalle merkezindeki Çarşı Camii bahçesine kurulan hayratın, Ahmet Pak isimli vatandaşın vefat eden annesi Rezzan Pak için yaptırdığı öğrenildi. Yapının içinde kurulu sistemle şebeke suyunun arıtılarak vatandaşların içimine sunulduğu belirtildi. Gizemi ile gündem olan prefabrik hayratın yaklaşık bir hafta sonra akıbeti bu şekildi çözülmüş oldu.



"Suyun hibe olarak temin etmesini istiyorum"

Bozan Mahalle Muhtarı Kenan Tatlıkatık, prefabrik içme suyu hayratının mahalleden bir vatandaşın vefat eden annesi için yaptırdığını belirtti. Cami bahçesindeki hayratın suyunun kişisel şebekeden bağlandığını belirten muhtar, Büyükşehir Belediyesi'nin hayrattan akan suyu hibe etmesini istedi. Dört dönemdir muhtarlık yapan Tatlıkatık, şöyle konuştu:

"Mahalle sakinlerimizden Ahmet Pak tarafından, vefat eden annesi Rezzan Pak adına su arıtma hayratı tesisi kuruldu. Görülen yapı budur. Bu tesisteki su, benim şebeke suyundan temin edilmektedir. Büyükşehir Belediyesi'nin bu suyu bize hibe olarak temin etmesini rica ediyorum."

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