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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fitoterapinin Türkiye’deki öncüsü Anadolu Üniversitesi

İHA

Fitoterapinin Türkiye’deki öncüsü Anadolu Üniversitesi

Dünyada son yıllarda büyük önem kazanan doğal ve bitkisel ürünlerle tedavinin Türkiye’de de popüler olması, bu alanda 2013 yılından bu yana Fitoterapi Yüksek Lisans Programı’nı yürüten Anadolu Üniversitesi’ni öne çıkarıyor.
Tıbbi ve aromatik bitki türü açısından çok zengin bir floraya sahip olan Türkiye’de, Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları arasında yer alan “Bitkilerle Tedavi” bilimi konusunda Anadolu Üniversitesi, çalışmalarını her geçen gün artan eğitim ve deneyim kalitesiyle sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi’nin 2013 yılında ülke genelinde sağlık profesyonellerine yönelik başlattığı Fitoterapi Yüksek Lisans Programı’nın koordinatörlüğünü Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Altıntaş yürütüyor.

Bilinçsizce hazırlanan bitkisel ürünlerin insan sağlığına vereceği zararların önüne geçiyor
Bitkilerin doğru kullanımına ilişkin olarak günümüze kadim geleneklerle aktarılmasına karşın kaybolmaya yüz tutmuş bilgilerin doğruluğu bugün yeni gelişen analitik tekniklerle, bilimsel çalışmalarla ve doğru uygulamalarla ispatlanarak çözülebiliyor. Bu konuda güncel bilgileri derleyip doğru kişilere ulaştırmak da önemli bir konu başlığını oluşturuyor. Bu amaçla 2010 yılından itibaren Türk Eczacıları Birliği bünyesindeki Eczacılık Akademisi kapsamında, Prof. Dr. Ayhan Altıntaş ve Prof. Dr. Betül Demirci, ülke genelindeki Eczacı Odalarında Meslek İçi Eğitimler başlatarak, eczacıları bu güncel bilgilerle buluşturuyor. Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerinin bu çalışmaları, hem konu ile ilgili eğitim boşluğunu dolduruyor hem de masum olarak nitelendirilen, ancak konunun uzmanı olmayan kişilerin bilinçsizce hazırladığı bitkisel ürünlerin insan sağlığına vereceği zararların önüne geçiyor.

Anadolu Üniversitesi’nin hazırladığı program YÖK tarafından kabul edildi
Anadolu Üniversitesi, çağın ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik hazırladığı eğitim protokolleri ile fitoterapi konusunda Türkiye’de rol model olarak kabul ediliyor. Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ayhan Altıntaş ve Prof. Dr. Betül Demirci’nin yoğun ve başarılı çalışmaları sonucu 2013 yılında hazırlanan program teklifi önce Üniversite Senatosunda, sonrasında da YÖK tarafından uygun bulunarak kabul edildi. Geçen 9 yıl içerisinde Fitoterapi Yüksek Lisans Programı ile Anadolu Üniversitesi “Türkiye’de Fitoterapi Eğitiminin Öncüsü” olarak başarılı çalışmalara imza atıyor. Anadolu Üniversitesi eğitimini alan sağlık profesyonelleri hem fitoterapi konusunda uzmanlaşıyor hem de hasta ve danışanlarına doğru tavsiyeleri öğreniyor.

Anadolu Üniversitesi ülkenin her bölgesinde uzman yetiştiriyor
Anadolu Üniversitesi Farmakognozi Anabilim Dalında 6 öğretim üyesiyle 9 yıldır yürütülen Fitoterapi Yüksek Lisans Programı’ndan Ocak 2022 tarihi itibarıyla mezun olan 377 eczacı, hekim, diş hekimi, hemşire ve diyetisyen, ülkenin dört bir yanında Anadolu Üniversitesi’nin temsilcisi olarak vatandaşlara hizmet veriyor. Mezunlar, aldıkları nitelikli eğitim sayesinde halkı doğru bilgiyle ve doğru ürünle buluşturuyor. Üniversitede Mart 2022 itibariyle programa kayıtlı olan 132 sağlık mensubu öğrenci de eğitimlerine devam ediyor. Anadolu Üniversitesi’nin fitoterapi eğitimleri, 2014 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından da benimsendi. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) yönetmeliği yayımlandı ve 2016 yılında da hekimlere yönelik sertifikasyon programları başlatıldı. Dünya standartlarında oluşturulan bu programlardaki eğitim kadrosunda ise yine Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri yer aldı.

Anadolu Üniversitesi aromaterapi ve uçucu yağların analizi konusunda lider
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı laboratuvarlarında bitki kimyası üzerine çalışmalar yapan öğretim üyeleri ve ekipleri bir taraftan da yeni projelerle bilim dünyasına katkılar sunuyor. Özellikle uçucu yağların analizi konusunda mükemmel bir arşiv ve yüzlerce yayımlanmış makalesi bulunan Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri, Türkiye’de bu alanda en çok çalışan anabilim dalı olarak başarılarını dünya arenasına da taşıyor. Sadece ulusal değil uluslararası kongrelere de ev sahipliği yapan ekip, dileyen meslek grupları için bu konuda danışmanlık hizmeti de veriyor.

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