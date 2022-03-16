Sarıcakaya Belediyesi ilçedeki iki mahalleye fiber altyapı imkanı sağlanacak.

Sarıcakaya Belediyesi altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Türk Telekom A.Ş ile yapılan işbirliği kapsamında İğdir ve Kapıkaya mahallelerine yaklaşık 7 kilometrelik bir fiber altyapı oluşturuluyor. 21. yüzyılın iletişim yüzyılı olduğunu anlatan Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, “Buna paralel olarak da teknoloji hızla gelişmektedir. Biz de bunları göz ardı edemeyiz. Gelişen teknolojinin ana gövdesini ise kuşkusuz internet iletişimi oluşturmaktadır. Artık İnternet erişimi hayatımızın çok önemli unsurunu oluşturmaktadır. Tüm bunları göz önüne alarak biz de mahallelerimizde internet altyapımızı güçlendirme yönünde bir adım atalım istedik. Başlangıç olarak iki mahallemize fiber internet altyapısını oluşturuyoruz” dedi.

Altyapı projelerinin önemine işaret eden Çam, “Bu fiber altyapı projesine de çok önem veriyoruz. İnternet altyapısı, akıllı şehir uygulamaları Sayın Cumhurbaşkanımızın da vizyonu. Bu vizyondan yola çıkarak bizde şuan için iki mahallemize fiber altyapı imkanı sağlayacağız. Artık evlere kaliteli İnternet bağlantısını sağlayacak bir fiber altyapıyı oluşturma gayreti içine girdik. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

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