İçi çöp dolu boş dükkân Adalar’ın güzelliğine gölge düşürüyor

Eskişehir’in en işlek yaya yollarından biri olan Adalar’da, içi çöp dolu boş bir dükkân görüntü kirliliği oluşturuyor.

Eskişehir’in en önemli turizm simgelerinden olan ‘Adalar’ bölgesindeki bir dükkân görenlerin dikkatini çekiyor. İçerisinde birçok atık pet şişenin ve peçetenin bulunduğu dükkân, görüntü kirliliği oluştururken bölgenin güzelliğine gölge düşürüyor. Bahsi geçen dükkânın 2 yıldır bu durumda olduğu çevre esnaf tarafından iddia ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.