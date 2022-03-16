Işıl Özgentürk ile "Hadi Bir Film Yapalım" atölyesi çok sevildi Hem eğleniyor hem de sinemanın inceliklerini öğreniyorlar

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Hadi Bir Film Yapalım” atölyesinde, usta senarist, film yönetmeni, oyun, hikaye yazarı Özgentürk, Eskişehirli katılımcılara sinemanın püf noktalarını öğretiyor.

Tepebaşı Belediyesi, alanında usta isimleri Eskişehirlilerle buluşturduğu etkinliklere bir yenisini daha ekledi. AT, Balalayka, Bekçi, Su da Yanar, Yılanı Öldürseler filmlerinin usta senaristi, “Seni Seviyorum Rosa” filminin senaryo ve yönetmeni Işıl Özgentürk ile sinema atölyesi Eskişehir’de başladı. Düzenlenen Işıl Özgentürk ile “Hadi Bir Film Yapalım” atölyesinde katılımcılar, çekim senaryosu, fotoğraf çözümleri ve sıralanması, senaryo ve mitoloji, çekim ve montaj gibi konuları Özgentürk’ten öğreniyor.



“Eskişehir çok gözde bir kent”

Atölye çalışmaları ve Eskişehir’e dair izlenimleri hakkında bir değerlendirmede bulunan Özgentürk, “Eskişehir çok gözde bir kent. Ben de insanlarını ve kenti tanımaya çalışıyorum, burada olmak çok keyifli. Atölyemizde de sadece anlatıma dayalı bir çalışma yapmıyoruz. Bu atölyede sinemanın ve insan olmanın özelliklerini tartışıyor, sorguluyoruz. Senaryoyu işliyoruz. Hafta sonunda da tam gün çekim yapacağız. Sinemanın ne kadar yorucu ve sabır isteyen bir iş olduğunu da katılımcı arkadaşlar öğrenmiş olacak. Ama çok eğlendiğimizi söylemeliyim çünkü eğlenmeden öğrenilmez. Atölyelerin ana özelliği de insanların bir araya gelerek, birbirleri ile kaynaşarak yeni insanlar tanımaları ve yeni sorular sormalarıdır. İzmir ve İstanbul’un ardından bu atölyeyi Eskişehir’de yapmaktan dolayı çok mutluyum” sözlerini kullandı.



Katılımcılar atölyeyi çok sevdi

Öte yandan emekli vatandaşlardan üniversite öğrencilerine kadar geniş bir yaş aralığından katılımcıların yer aldığı atölye çalışmaları keyifli biçimde ilerliyor. Emekli sağlık çalışanı Nevin Arım, “Emekli hemşireyim, yaşım 58. Fotoğrafa merakım var ve bir arkadaşımın Işıl Hoca’nın dersini haber vermesi ile atölyeye katıldım. Çok güzel ve katkı dolu geçiyor. Güzel şeyler öğrenirken hocamızın tecrübelerinden faydalanıyoruz” dedi.

Bir diğer katılımcı Hilal Beşkardeşler ise “Endüstriyel tasarımcı olarak çalışıyorum, ama bu etkinliğe de katılmak istedim. Sinemaya merakımdan dolayı yeni şeyler öğrenebilmek adına geldim. Senaryo yazmak ile ilgili önemli şeyler öğrendim, çalışmalar da çok güzel geçiyor” diye konuştu.

Katılımcılardan Ecem Su Yılman da “Konservatuvar mezunuyum, sanatın her dalı ile ilgileniyorum. Sinemaya dair de bir şeyler öğrenebilmek adına atölyeyi duyar duymaz geldim. Tepebaşı Belediyesi’ne ve Işıl Hoca’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Radyo TV Sinema mezunu olan Belfin Doğan ise “Radyo TV Sinema mezunu bir kadın olarak, tecrübeli bir sinemacı kadından öğrenecek çok şeyim olduğunu düşündüm. Atölye çalışmaları çok güzel gidiyor, keyifli bir ortamda önemli şeyler öğreniyoruz” şeklinde konuştu.

Ali Rıza Öztekin de “Çalışmalar güzel, hocamız bizleri aydınlatıyor. Senaryo yazma konusunda oldukça bilgilendik. Çok güzel örnekler yazıyoruz, şimdiden başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Belediyemize de böyle bir faaliyet imkânı sağladığı için teşekkür ediyoruz. Bizim için güzel bir çalışma oldu” dedi.

Katılımcılar, 19 Mart tarihine kadar devam edecek olan atölye çalışmaları kapsamında bir de film çekimi gerçekleştirecek.

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