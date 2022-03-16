Tepebaşı’nda hafriyat temizliği Gelişigüzel atılmış moloz atıkları kepçe ile kamyonlara yükleyip hafriyat alanlarına taşınıyor

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, ilçedeki hafriyat atıklarının temizlenmesi için gerçekleştirdiği çalışmalara Aşağı Söğütönü Mahallesi ile Sakintepe Mahallesi arasındaki bölgede devam etti. Yetkililer, hafriyat atıklarının gelişigüzel şekilde değil belirlenen alanlara bırakılması gerektiğine dikkat çekti.

Tepebaşı Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği hafriyat temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri gelişigüzel atılan hafriyatların temizliğini gerçekleştirirken, çalışmaların son adresi Aşağı Söğütönü Mahallesi ile Sakintepe Mahallesi arasındaki bölge oldu. Çalışmalarda ekipler, moloz atıklarını kepçe ile kamyonlara yüklenerek hafriyat alanlarına taşıdı.



“Çevremize hep birlikte sahip çıkalım”

Belediye yetkilileri de atık temizleme çalışmalarının devam edeceğini belirtirken, çevre temizliği konusunda tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Çevre temizliğinin, herkesin duyarlılığı ile sağlanabileceğini kaydeden yetkililer, tüm uyarılara rağmen hafriyat atıkları ile çevrenin kirletilmeye devam ettiğini vurguladı. Yetkililer, çevreyi kirleten kişilere karşı tüm vatandaşların hassasiyet göstererek ihbarda bulunması gerektiğinin altını çizdi.



Tadilat atıkları ücretsiz alınıyor

Öte yandan 2011 yılından bu yana 5 çuvala kadar olan tadilat atıkları, Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak alınırken, 5 çuvalı aşan atıklarda ise belirli oranda hizmet bedeli alınıyor. Ayrıca evlerinde tadilat yaptıran vatandaşların, tadilat atıklarının iş yaptırdıkları aracılarla döküm sahasına götürülmesi konusundan da takipçi olmaları istendi. Kaçak dökümlerin önlenebilmesi adına, vatandaşların anlaştıkları kişi ya da kuruluşlardan, atıkların döküm sahasına götürüldüğüne dair fiş talep etmeleri, böylelikle doğanın korunmasına katkıda bulunmaları istendi.

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