Bakan Yardımcısı Çam: “24 Şubat itibariyle dünya tehlikeli bir sürece girdi” “Bütün dünyanın sevgi, saygı, muhabbet beslediği ve Avrupa’nın hayranlık beslediği ülke haline geldik"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Medeniyet Kulübü tarafından düzenlenen ‘Yeni Küresel Düzende Türkiye’nin Konumu ve Kamu Diplomasisi Faaliyetleri” konulu etkinliğe konuşmacı olarak katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Rusya ve Ukrayna savaşını değerlendirirken, “24 Şubat itibariyle dünya tehlikeli bir sürece girdi” dedi.

Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Programda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajans Başkanlığı (TİKA) tarafından yapılan çalışmaların anlatıldığı videolar öğrenciler tarafından beğeniyle izlendi. Etkinliğin moderatörlüğünü Prof. Dr. Ramazan Erdağ yaptı.

Programda konuşan Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Rusya ve Ukrayna savaşını değerlendirdi. "Aslında tarih yeni bir döneme doğru giriyor" diyen Çam, "Son 3040 yıllık sürece bakıldığında zaten yeni bir evre içindeydi. Her aşaması giderek değişen farklı bir takım evrelere girerken aslında 24 Şubat itibariyle dünya tehlikeli bir sürece girdi. Her tehlike aslında aynı zamanda pek çok fırsatları da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla İhsan Fazlıoğlu’nun ifadeleriyle aktaracak olursak, bizim bu dönemde başarılı olabilmemiz yeryüzünde etkin ve geleceğe dönük isabetli kararlar alabilmemiz için üç hususa dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi, geçmişimizi iyi anlamamız, ikincisi bugün gelişen olayları yorumlayabilmemiz gerekiyor. Üçüncüsü ise geleceğe dönük sağlam projeksiyonlar yapabilmemiz gerekiyor. Pek çok noktada aslında dünyaya doğru dürüst mesaj veremeyen, faşizme doğru giden baskıları ve tek adamlılık ve tek zihniyetlerinde kendilerini oluşturup, ama gelişmiş ve daha üstün noktaya gelmiş Türkiye gibi ülkelere zamanında iftira atarken bugün hepimizin şahit olduğu yepyeni bir dönemi yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.



“Avrupa’nın hayranlık beslediği bir ülke olduk”

Antalya’da gerçekleşen diplomasi forumu hakkında konuşmasını sürdüren Çam, “Antalya forumunu hepiniz takip etmişsinizdir. Değişik bir şekilde dünyanın bütün trafiği Türkiye üzerinden geçmeye başladı. Bir anda badem gözlü olduk, bütün dünyanın sevgi, saygı, muhabbet beslediği ve Avrupa’nın hayranlık beslediği ülke haline geldik. Bunları sizlerin çok ciddi bir şekilde not etmesi gereken hadiseler. İnişleri çıkışları çok iyi okumamız lazım. Düne kadar bütün meşhur dergilerinde kapak sayfalarında Hitler’le Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a itibar suikastını yapan batı zihniyetinin bir anda etekleri tutuşunca ‘aman aslında biz Türkiye’yi çok severiz, çok sayarız’ mantığıyla hareket etmiş ve bunu ilk defa yapmamış. İkinci Dünya Savaşında yapmış, Birinci Dünya Savaşında yapmış, Balkan harplerinde ve her zaman yapmış. Dolayısıyla bizim tarihi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Diplomasiyi çok iyi anlamız gerekiyor. Hangi meslekte olursak olalım, tıp alanında, sanatçı, kültür alanında olalım, eğer bu coğrafyada yaşamak istiyorsak, bin yıllık coğrafyada gelecek bin yıllarla devam ettirmek istiyorsak, medeniyetimizin ne olduğunu ve geçmişimizin ne olduğunu geleceğe doğru hangi tehditlerle karşı karşıya kaldığımızı çok iyi öğrenmemiz lazım” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Çam, öğrencilerin sorularını cevapladı. Anı fotoğrafı çektiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, öğrenciler tarafından verilen hediyeyi kabul etti.

