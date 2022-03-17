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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şampiyonun hedefi Barselona’daki Avrupa Şampiyonası Şampiyon hocanın şampiyon öğrencisi

İHA

Şampiyonun hedefi Barselona’daki Avrupa Şampiyonası Şampiyon hocanın şampiyon öğrencisi

Eskişehirli vücut geliştirme sporcusu Yiğit Mutlu Karadağlı, Antalya’da düzenlenen Avrupa Milli Takım Seçmelerinde birinci olarak hem milli takıma seçildi, hem de mayıs ayında Barselona’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.
Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından 913 Mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 2022 yılı Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde birinci olan Eskişehirli sporcu Yiğit Mutlu Karadağlı, Milli Takım’a girmeye hak kazandı. Erkekler Fizik artı 182 santimetre kategorisinden başarılı bir sonuçla dönen Karadağlı’nın hedefinde, mayıs ayında İspanya’nın Barselona kentinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası var. 10 yıldır devam eden vücut geliştirme kariyerini 45 kilodan 105 kilograma kadar taşıdığını ifade eden Eskişehirli sporcu Karadağlı, “Bu işle profesyonel bir şekilde ilgilenenler bilir ki, maddiyatı yüksek bir branş ve bana bu ekonomik desteği sağlayacak bir sponsor arıyorum” dedi.

“Antrenörüm Çetin Örnek ile planlarımız dahilinde Türk Milli Takımı adına İspanya’da yarışacağım”
Şampiyon sporcu Çetin Örnek’in öğrencisi olarak bu işe adım attığını ve bu durumun kendisini ayrıca motive ettiğini söyleyen Yiğit Mutlu Karadağlı, hocasının ondaki potansiyeli fark edip spor salonunun anahtarlarını teslim ettiğinden bahsetti. Vücut geliştirme sporunun tamamen bir ekip işi olduğunu ifade eden Karadağlı, hem bu sporu yapmak isteyen gençlere tavsiyeler vererek hem de yarışma hazırlığında yaşadığı psikolojik süreci şu sözlerle ifade etti:
“Profesyonellik için belli bir bedel ödemek gerekiyor ve her şey beyinde bitiyor. Yaptığınız diyetten dolayı agresif olabiliyorsunuz çoğu zaman ve kesinlikle etrafınızdakilerin kalbini kırmamaya çalışın. Çünkü onlar olmadan bu süreci ilerletemezsiniz. Günlük 6 ile 7 öğün arasında beslenmem gerekiyordu ve tüm bu öğünlerin hazırlığıyla birlikte kardio antrenmanlarımdan sonra da kıyafetlerimi eşim düzenliyordu. Allah, ondan razı olsun. Her anımda yanımdaydı. Şimdi artık varımı yoğumu milli takıma adayacağım ve antrenörüm Çetin Örnek ile planlarımız dahilinde İspanya’da yarışacağım.”

“Hem adını Türk spor tarihine kazıyacak hem de bunca emeğin karşılığını Avrupa’da tescilleyecek”
Yaklaşık 25 senedir vücut geliştirme camiasının içerisinde bulunan milli sporcu ve antrenör Çetin Örnek, Avrupa’da yarım kalan bir hesabı olduğunu ve bu hesabı kapatmak için tekrar mart ayında podyuma çıkacağını söyledi. Bu yıl sporcusu Yiğit Mutlu Karadağlı’yı şampiyon yapabilmenin gururunu yaşayan yılların tecrübesi Örnek, “Yiğit, 10 yıldır benimle beraber çalışıyor ve evladım gibi seviyorum. Bizim hedefimiz önce Türkiye Şampiyonluğu’ydu onu çok şükür başardık. Şimdi sırada Barselona’daki Avrupa Şampiyonası var” diyerek hedefleri hakkında şu cümleleri sarf etti:
“Yarışmadan çıkalı 3 gün oldu ve bugün itibarıyla tekrardan idmanlarımıza, diyetlerimize başladık. Önümüzde 1,5 ay gibi kısa bir süre var. Sıkı çalışıyoruz ve hesaplarımızda büyük hedefler var. Sporcumun milli takıma seçildi ve İspanya’da yarışmaya hak kazandı. Bundan dolayı kendisiyle gurur duyuyorum. Kesinlikle ve kesinlikle Avrupa’dan da başarıyla döneceğine inanıyorum, Yiğit’e çok güveniyorum çünkü onun sınırlarını iyi biliyorum. Orada da 1,82 santimetre atletik klasik kategorisinde yarışacak ve hem adını Türk spor tarihine kazıyacak hem de bunca emeğin karşılığını Avrupa’da tescilleyecektir.”

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