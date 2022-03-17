Tükenen kaynaklar konusunda Eskişehir halkını bilgilendirmek istiyorlar Geri dönüşüm kağıtlarından davetiye yaptılar

Sürdürülebilir Gelecek Platformu kapsamında geri dönüşüm kağıtlarından davetiye yapmak için bir araya gelen Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencileri, tükenen kaynaklar hakkında Eskişehir halkını bilgilendirmeyi hedefliyor.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencileri tarafından oluşturulan Sürdürülebilirlik Gelecek Platformu, Eskişehir halkını tükenen kaynaklar hakkında bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Oluşturulan bu platform, planladığı çeşitli etkinlikler ile üniversitelilere, çocuklara ve Eskişehirlilere el uzatıyor. Bilboard çalışması, konferans ve 23 Nisan çalışmalarıyla, tükenen kaynaklar hakkında farkındalıklar oluşturmaya çalışan Sürdürülebilirlik Gelecek Platformu, tüm etkinliklerinde geri dönüşüm farkındalığını ön planda tutuyor. Platform üyeleri, etkinlikler dahilinde geri dönüşümlü kâğıttan davetiye yapmak için bir araya geldi.



“Eğer bugünlerin kıymetini bilip önlem almazsak, yarın soframızda doğal ürün bulamayacağız”

Toplam yedi üniversite öğrencisinden meydana gelen platform, Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı Sukurusu Uygulama Merkezi'nde, gelecek nesiller için kolları sıvadı. Platform üyeleri, geri dönüşüm atıklarından hazırladıkları kağıtlar ile davetiye kartı oluşturdu. Geri dönüşüm kağıtlarıyla örnek bir projeye sergilediklerinden bahseden platform üyesi Ahmet Kut, "Eğer bugünlerin kıymetini bilip önlem almazsak, yarın soframızda doğal ürün bulamayacağız ve aynı zamanda tükenen kaynakları bilinçli kullanmayıp israf edersek yarın ne nefes alacak alanımız ne de işleyecek tarlamız kalmayacak. Gelişen teknolojiyle birlikte inovaktif adımlar atılmalı ve sürdürebilir projeler göz ardı edilmemelidir. Bizim tek amacımız, Eskişehir halkına bu bilinci aşılamaktır" şeklinde konuştu.



“Sürdürülebilir bir gelecek için kaynakları doğru kullanmalı ve gençleri bu konuda bilinçlendirmelidir”

Tükenen kaynakların önemine dikkat çekmeye çalışan ve üniversite öğrencilerine danışmanlık yapan Doç. Dr. Cemal Cingi, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Geri dönüşüm meselesini önemsemeli ve her zamankinden daha fazla üzerine düşmeliyiz. Bugün doğal kaynakların hızla tükendiği ve bu kaynakların telafisinin olamayacağı bir duruma geldik. Maalesef artan üretim ve tüketim çılgınlığı yüzünden çevre ihmal edilmektedir. Sürdürülebilir bir gelecek için kaynakları doğru kullanmalı ve gençleri bu konuda bilinçlendirmeliyiz.”

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