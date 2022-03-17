ESOGÜ öğretim üyesine 2021 Yılı Bilimsel Çalışma Ödülü verildi

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Dr. Ufuk Tekin, Geleneksel Tüketici Ödülleri2021 Yılı Bilimsel Çalışma Ödülü almaya hak kazandı.

Dr. Ufuk Tekin, “Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar”, “Belirli Dönemlerde Gerçekleştirilen Özel İndirimlerin Haksız Rekabet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi(Stokta olmayan ürünlerin Black Friday vb indirimlerde online satışa sunulması)” ve “Bir Topluluk Davası Örneği Olarak TTK m. 56/3” başlıklı makaleleri ile Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl 25.’si düzenlenen Geleneksel Tüketici Ödülleri2021 Yılı Bilimsel Çalışma Ödülü’nün sahibi oldu.

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