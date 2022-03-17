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ESOGÜ öğretim üyesine 2021 Yılı Bilimsel Çalışma Ödülü verildi

İHA

ESOGÜ öğretim üyesine 2021 Yılı Bilimsel Çalışma Ödülü verildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Dr. Ufuk Tekin, Geleneksel Tüketici Ödülleri2021 Yılı Bilimsel Çalışma Ödülü almaya hak kazandı.
Dr. Ufuk Tekin, “Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar”, “Belirli Dönemlerde Gerçekleştirilen Özel İndirimlerin Haksız Rekabet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi(Stokta olmayan ürünlerin Black Friday vb indirimlerde online satışa sunulması)” ve “Bir Topluluk Davası Örneği Olarak TTK m. 56/3” başlıklı makaleleri ile Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl 25.’si düzenlenen Geleneksel Tüketici Ödülleri2021 Yılı Bilimsel Çalışma Ödülü’nün sahibi oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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