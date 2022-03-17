İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Ormancılık Çalıştayı yapıldı

Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) Eskişehir Temsilciliği tarafından Orman Haftası etkinlikleri kapsamında “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Ormancılık” konulu çalıştay düzenlendi.

Türkiye Ormancılar Derneği Eskişehir Temsilciliği’nin Orman Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlemiş olduğu “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Ormancılık” konulu çalıştay geniş katılımla Eskişehir’de gerçekleştirildi. TOD Eskişehir Temsilcisi İlkay Yıldırım’ın moderatörlüğünü yaptığı çalıştayda panelistler Prof. Dr. Ersin Yücel “Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Ormancılık”, Prof. Dr. Onur Koyuncu “Türkiye Florası”, Doç. Dr. Aynur Demir “Paris İklim Anlaşması ve Getirdiği Yükümlülükler”, Dr. Nejat Çelik “İklim Değişikliğinin Vejetasyon Sürelerine Etkisi” konularında sunumlarını yaptı.

İlgili bir kitlenin katılımı ile yapılan çalıştayın soru cevap bölümlerinde gündemdeki konularla ilgili katılımcılar tarafından yöneltilen sorular cevaplanmaya çalışıldı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Katılımcılardan gelen yoğun talep üzerine TOD Temsilcisi İlkay Yıldırım, bundan sonra doğa, çevre, orman konulu çalıştayların daha sık yapılacağını söyleyerek, katkılarından dolayı hocalara, katılımlarından dolayı katılımcılara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.