Otomobilin çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de otomobilin yolun karşısına geçerken çarptığı Harun Bilgen hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan otomobil sürücü Yunus Bağrıaçık, polis tarafından yakalandı.
Kaza, gece yarısı Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi´nde meydana geldi. Yunus Bağrıaçık, kullandığı 26 FU 777 plakalı otomobiliyle Gazi Yakup Satar Caddesi´ne geldiğinde, önce yolun karşısına geçmek isteyen Harun Bilgen´e, ardından da park halindeki bir midibüse çarptı. Kazada, yaya Bilgen yaralandı, sürücü Bağrıaçık kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Harun Bilgen, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne kaldırılıp tedaviye alındı. Bilgen, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü Yunus Bağrıaçık´ı yakalayıp gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bağrıaçık, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklanıp cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-03-17 12:00:44
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