Eskişehir’in yüksek kesimleri karla kaplandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı.

İlkbaharın yaşandığı şu günlerde birçok ilde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Eskişehir’de gece yağmaya başlayan kar, sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde şiddetini arttırdı. Bozdağ ve çevresini beyaza bürüyen kar, yaklaşık 5 santimetre kalınlığa ulaşırken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Yağışın etkisinin az olduğu kent merkezinde ise kar, sadece çatılarda ve otomobiller üzerinde tuttu.

Öte yandan, Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, yağışlı havanın yerini soğuk havaya bırakacağı ve sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.