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Başkan Küpeli ziyaretçilerini ağırladı Eskişehir Muhacir Dernekler Federasyonu ve kurum müdürlerinden Başkan Küpeli'ye ziyaret

İHA

Başkan Küpeli ziyaretçilerini ağırladı Eskişehir Muhacir Dernekler Federasyonu ve kurum müdürlerinden Başkan Küpeli'ye ziyaret

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu ve kentte bulunan kurum müdürlerini ağırladı.
Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu Başkanı Seyfettin Çalışkan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Küpeli'ye gerçekleştirdiği ziyaretinde, federasyonun yapısı ve yürütmüş oldukları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Çalışkan, yeniden başkanlığa seçilen Nadir Küpeli'yi tebrik ederek, yeni dönemde başarılar diledi.
Eskişehir’in bir muhacir şehri olduğunu ve kentte yaşayan muhacirlerin çok çalışkan olduğunu aktaran Başkan Küpeli, göçmenlerin şehrin ve sanayinin kalkınmasına olan katkılarının çok büyük olduğunu söyledi. Küpeli, ayrıca sanayide gerek işletme sahibi gerek yönetici gerekse de işçi olarak çok sayıda göçmen kökenli vatandaşın çalıştığını ifade etti. Katılımcılara Eskişehir OSB hakkında ayrıntılı bilgiler veren Başkan Küpeli, EOSB'nin şehrin ekonomisine çok ciddi katkılar sunduğunu aktardı. Başkan Küpeli ziyaretleri için Başkan Seyfettin Çalışkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, iş birliğine her zaman hazır olduklarını iletti.

Kurum müdürleri Küpeli’yi ziyaret etti
Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu’nun ardından Küpeli, Eskişehir Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, İŞKUR Eskişehir İl Müdürü Hasan Yoldaş, Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürü İbrahim Kısa ve TSE Eskişehir Müdürü İsmail Kaynarca ile bir araya geldi. Görüşmede yürütülecek ortak çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunuldu.
Gerçekleşen ziyarette Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, yürütülen çalışmalar ve yeni dönemde hayata geçirecekleri yatırımlar hakkında kurum müdürlerine bilgiler verdi. Eskişehir OSB olarak, sanayinin ve şehrin kalkınması adına ortak akılla hareket ettiklerini söyleyen Başkan Nadir Küpeli, kurumlar arası diyaloğun çok önemli olduğunu söyledi. Her bir kurumun çok değerli olduğunu belirten Küpeli, Eskişehir OSB olarak uyum içerisinde çalıştıklarını ve yeni dönemde de iş birliğinin artarak devam edeceğini söyledi.
Yürütülecek ortak çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunulan görüşmede kurum müdürleri gösterilen ilgi ve alakadan dolayı Başkan Nadir Küpeli’ye teşekkür ederek, yeni dönem çalışmalarında başarılar dilediler.

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