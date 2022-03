ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’ın “18 Mart Çanakkale Zaferi” mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Çanakkale Zaferi, milletimizin kahramanlığını, karakterinin en temel yapı taşı olan bağımsızlığa tutkusunu ve vatan sevgisini tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir zaferdir” dedi.

Çanakkale zaferinin tüm mazlum milletler için bir umut ışığı olduğunu belirten Şenocak, “Türk milletinin destansı direnişi, milli dirilişi, emperyalizmin ise ilk ve en büyük hezimeti olan Çanakkale Zaferi, milletimizin kahramanlığını, karakterinin en temel yapı taşı olan bağımsızlığa tutkusunu ve vatan sevgisini tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir zaferdir. Bu yıl 107. yıldönümünü kutladığımız Çanakkale zaferi, tüm dünyada emperyalizme karşı verilen ilk mücadele, tüm mazlum milletler için ilk umut ışığı olmuştur” dedi.



“Evlatlarımıza bırakacağımız gelecek her zaman aydınlık kalacaktır”

İfadelerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum” sözlerinde yer veren Şenocak, tarihteki nice isimsiz kahramanı da andı. Şenocak, yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı;

“Bu zafer kahramanlık ve fedakârlık öyküleri ile de her daim yolumuzu aydınlatan, geçmişten gelen bir pusuladır. Vatan savunmasının ne demek olduğunu, nasıl bir motivasyon ve inancın sonucu olduğunu bizlere öğreten Seyit Onbaşı’nın, Yüzbaşı Hakkı Bey’in, 57. Alay’ın ve ‘Onbeşliler’in’ kahramanlık öyküleri bu zaferde yazılmıştır. Onların ve daha nice isimsiz kahramanın hatırası bizlerle birlikte yaşamaya devam ettiği sürece, onca fedakarlığa ve tarihe karşı sorumluluğumuz attığımız her adımı şekillendirdiği müddetçe bu şüheda toprakları bizlere vatan olmaya devam edecek, evlatlarımıza bırakacağımız gelecek ise her zaman aydınlık kalacaktır. Bu zaferin bir kez daha bize yüklediği tarihi sorumluluğun bilincine varmamız dileğiyle Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum”

