Tepebaşı Belediyesi’nden duygulandıran etkinlik Çanakkale Zaferi 107. yılında anıldı

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 107. Yılında Çanakkale Zaferi etkinliğinde duygu dolu anlar yaşandı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programa Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Sevinç Uluçeşme, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda şehit yakını ile gazi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi, Alan Kılavuzu ve Yerel Tarih Araştırmacısı Kamil Uzelli ve Yerel Rehber Hale Uzelli tarafından kahramanlıklarla dolu hikâyeler eşliğinde anlatıldı. Savaşta yaşanan gerçek hikâyeler, belgeler, şiirler ile gerçekleşen sunumda duygusal anlar da yaşandı.

Sunum sonrasında Kamil ve Hale Uzelli'ye çiçek takdim eden Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, “Burada bu sunumu, sanki Çanakkale Destanı’nı yerinde yaşar gibi gözyaşlarıyla dinledik. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale’nin tüm kahramanlarını sevgi ve saygıyla anıyoruz” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Sevinç Uluçeşme ise “Bu anlamlı günde gerçekten Çanakkale’yi yaşadık. Çok güzel ve etkileyici bir sunumdu. Çanakkale geçilmez. İnşallah bundan sonra da vatanımız ilelebet muhafaza edilecek. Bir şehit eşiyim, bu hafta bizim haftamız. Çok gururluyum, bu etkinlik için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ekrem Dumlu ise “Bizlere bu imkânı tanıyan Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Çanakkale’ye inşallah hep birlikte yeniden gideriz. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin 18 Mart’ını kutluyorum” ifadelerini kullandı.



Gaziler ve şehit yakınları çok duygulandı

Etkinliğe katılan gaziler ve şehit yakınları da programdan dolayı duygusal anlar yaşadıklarını kaydetti. Nuran Çotuk, “Çok güzeldi, çok duygulandım, ağladım. Çanakkale’nin böyle anlatılması çok güzeldi” derken, Fatma Akın isimli vatandaş ise “Gerçekten çok etkilendik. Orada yaşananları bire bir yaşadık” diye konuştu.

Şehit annesi Fatma Ertetik Balcı ise “Oğlum 1994’te Batman’da şehit oldu. 18 Mart’ta gururluyuz. Bugün de çok güzel bir etkinliğe katıldık, teşekkür ediyoruz” dedi. Bir diğer vatandaş Hikmet Ertetik de “Çok gururlandık. Bu etkinlik için Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Vatan sağ olsun, bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı günler dileriz” sözlerini kullandı.

Çok duygulandığını belirten Pembe Uzar, “Başta Mustafa Kemal Atatürk’ümüz olmak üzere silah arkadaşları, şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Ahmet Ataç Başkanımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye belirtirken, Neşe Güney de “18 Mart etkinliğine katıldık, gururluyuz. Vatanımızın kurtarıldığı Çanakkale’ye de daha önce Tepebaşı Belediyesi kültür turları ile gitmiştim, çok güzeldi. Gurur duyuyorum” dedi.

Gazi Muharrem Ekinci ise “Bugünkü toplantıda çok onurlandım. O günleri yaşamış gibiyim. Bu etkinliği düzenleyenlere saygımı sunuyorum. Gaziler olarak memleketimizin ayakta, dimdik durması için vatanımızı canımız ve kanımız pahasına tekrar tekrar koruyacağımıza söz veriyorum” diye konuştu.

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