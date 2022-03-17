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Çaldıkları araçların elektronik beyinlerini söküp satan 2 şüpheli yakalandı

DHA

Çaldıkları araçların elektronik beyinlerini söküp satan 2 şüpheli yakalandı


ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de çaldıkları ya da hurdaya çıkan otomobillerin  elektronik beyinlerini çalıp sattığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 24 otomobil ile 87 araç motoru beyni ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte meydana gelen otomobil hırsızlıkları üzerine inceleme başlattı. İki şüphelinin çalıntı ya da hurda araçlardan söktükleri araçların elektronik beyinlerini sattığını tespit etti. Savcılık talimatıyla bir süre izlenen Y.E.Y. ve A.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda ise farklı suçlarda kullanılan, çalıntı ya da hurda araçlarında aralarında bulunduğu 24 otomobil ile 87 araca ait elektronik beyin ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan şüpheliler Y.E.Y. ile A.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-03-17 17:48:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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