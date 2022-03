En büyük hayalini 39 yıl sonra gerçekleştirdi Başörtülü olması ve maddi imkânsızlıklar uzun yıllar mesleğini yapmasına engel oldu Eczane açma hedefine oğlunun desteğiyle 62 yaşında ulaşan Embiya Çetintaş: “Okulda 80 kişilik sınıftan 5 kişi mezun oldu, onlardan biri de bendim” “39 sene boyunca hep bir eczane açma isteğiyle yaşadım” “Çok mutluyum, işimi severek ve isteyerek yapıyorum"

– Eskişehir’de yaşayan ve Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olan Embiya Çetintaş, en büyük hayali olan eczane açma hedefine mezun olduktan tam 39 yıl sonra ulaştı.

Küçük yaşlarda Yunanistan’dan Türkiye’ye göç eden ailenin en büyük çocuğu olan 62 yaşındaki Embiya Çetintaş, başarılı bir eğitim hayatının sonucunda Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. Çetintaş, o dönemlerde başörtülü olduğu için karşılaştığı sıkıntılar, hem de maddi imkânsızlıklar nedeniyle eczane açma hayalini gerçekleştiremedi. Bu hayalini hep hayatının bir köşesinde tutan Çetintaş, 39 yıl sonra oğlunun desteği ve kendi birikimleriyle en büyük hedefine ulaşarak bir eczane açtı. Çetintaş, iyiliğin iyilik getirdiğini savunarak kadınlara yılmamaları konusunda çağrıda bulundu.



“39 sene boyunca hep bir eczane açma isteğiyle yaşadım”

Daha 10 yaşındayken “Çocuklarımı okutacağım” diyerek yurtdışından gelmiş bir ailenin çocuğu olduğunu söyleyen Embiya Çetintaş, oradayken Türkçe okuma imkânlarının olmadığını aktardı. Çetintaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Babam üç çocuğuyla beraber 31 yaşında toplayıp bizi buraya getirmiş. Ben 4’üncü sınıftaydım, 4 ve 5’inci sınıfı burada okudum. Anadolu lisesini kazandım, fakat ailem maddi imkânsızlıklardan dolayı okutamayacaklarını düşünerek beni göndermedi, normal lisede okudum. Üniversiteyi kursa gitmeden kazandım. 21 yaşında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldum. Okulda 80 kişilik sınıftan 5 kişi mezun oldu, onlardan biri de benim. Dini inançlarımdan dolayı kapandım, 39 sene çalışamadım, imkânım olmadı. Fakat 39 sene boyunca hep bir eczane açma isteğiyle yaşadım.”



“Oğlum ben eczane açabileyim diye para biriktirmiş”

Hayatı boyunca eczane açma hayali kurduğunu ifade eden Embiya Çetintaş, bu hedefine 39 sene sonra ulaşabilmenin mutluğunu yaşadığını dile getirdi. Çocuklarının da bunda büyük katkısı olduğunu vurgulayan Çetintaş, “Çocuklarım o kadar etkilenmiş ki oğlum ortaokuldan itibaren bana eczane açabilmek için parasını biriktirmeye başlamış. Ufak birikimler, eşim vefat ettikten sonra kalan küçük birikimlerimiz olmuştu, onlarla birlikte bu eczaneyi açma imkânımız oldu. Oğlumun çok üstün gayretleri var, çok çabaladı, uğraştı. Onlarla beraber bugünlere geldik. 39 sene sonra 60 yaşlarında burayı açma imkânım oldu. Tek amacımız halka hizmet etmek, isteklerini karşılamak. Hizmette sınır yok, her türlü isteklerini karşılıyoruz” dedi.



“Ben inanıyorum ki iyilik, iyilik getiriyor ve bu iyilikler boşa kalmıyor”

Hayallerini gerçekleştirmek isteyen kadınlara ‘Yılmayın’ çağrısında bulunan Çetintaş, iyilik yapmanın her zaman iyilik getirdiğini savundu. İşini çok severek yaptığını bildiren Çetintaş, “Hiç yılmasınlar, bir şeyin doğrultusunda gitsinler. Ben mesela sosyal derneklerde hep parasız çalıştım, hiçbir şeyim olmadı. İyilik iyilik getirir, çok iyiliklerini gördüm. Sonradan iyilikler bana geri döndü. Mesela 39 yıl boyunca hiçbir şey yoktu, ama şu an çok güzel kapılar açılıyor. Ben inanıyorum ki iyilik, iyilik getiriyor, bu iyilikler boşa kalmıyor. Hiç yılmasınlar, çabalasınlar. Ben şu anda 62 yaşındayım, 30 yaşında gibiyim. Çok mutluyum, severek, isteyerek yapıyorum. Tek amacım halkıma hizmet etmek” diye konuştu.



“Annem o dönemlerde başörtüsü nedeniyle devlet kurumlarında çalışamadı”

Eczane açma hayalini gerçekleştirebilmesi için annesine destek olan Murat Çetintaş, “Bu bizim 40 yıllık hayalimiz. Annem hep anlatır ne şartlarda, ne zorluklarda okuduğunu. Kendisi göçmen bir ailenin kızı. Dolayısıyla başarılı bir eğitim hayatından sonra bir eczane açamıyor. O dönem başörtüsü nedeniyle de devlet kurumlarında çalışamadı. Hep bir hayali olarak içinde kaldı. Ben de çocukluğumdan beri bunu gerçekleştirmek istiyordum. Ortaokulda, lisede harçlıklarımı biriktirerek geçen süreç, üniversitede bursları biriktirmekle devam etti. Sonrasında işe başladım, biraz para biriktirdim. Burası karşımıza çıktı ve tereddütlerimiz varken bu işe soyunduk. Allah yardımcı oldu, nasip etti ve biz de burayı açma teşebbüsünde bulunabildik. Çok kolay olmadı, burası borç ile açıldı. Ama belli bir süre içerisinde kendisini döndürdü ve ödedi” ifadelerini kullandı.

