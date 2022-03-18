Radyo A’da 24’üncü yıl sevinci İletişimin radyosu yeni yaşını törenle kutladı

Anadolu Üniversitesi bünyesinde 24 saat yayın yapan bir radyo istasyonu olarak kurulan “Radyo A”, 24’üncü yaşını düzenlenen törenle kutladı.

Eskişehir’de 16 Mart 1998 tarihinde yabancı müzik yayını yapan bir radyo istasyonu olarak Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulan Radyo A, 24’üncü yılını geride bıraktı. Kurulduğu günden bu yana 24 saat yayın yapan Radyo A, İletişim Bilimleri Fakültesi’nde 16 saat boyunca yayınlarını canlı olarak gerçekleştiriyor. Müzik yayınlarının yanı sıra eğitici programlar, söyleşiler ve kültürsanat içerikli yayınların da yer aldığı Radyo A, dinleyicilerine oldukça zengin bir program çeşitliliğiyle sesleniyor. Anadolu Üniversitesi’nden Eskişehirlilere ulan radyo, 101.7 frekansıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca Radyo A, 2005 yılından beri Selector’ü kullanan ilk, Master Control Sistemi’ni kullanan ikinci üniversite radyosu olarak yayın yapıyor.

24’üncü yıl, coşkuyla kutlandı

Radyo A’nın 24’üncü yılı İletişim Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen törenle kutlandı. Törene Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İzlem Vural, Radyo A yayıncıları, akademik ve idari personel ile çok sayıda davetli katıldı.

“İyi ki varsın Radyo A”

Radyo A’nın yaş gününe dair bir konuşma gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, “24’üncü yaşını kutlayan Radyo A, ilk günkü heyecanıyla yayıncılık hayatını sürdürüyor. Ben de sadık bir Radyo A takipçisiyim. Arkasında güçlü bir fakülte olması Radyo A’yı daha da güçlü yapıyor. Nice 24 yıllara Radyo A, iyi ki varsın” dedi.

“Radyo A’nın değerini her zaman önemsiyoruz”

Düzenlenen törende konuşan Anadolu Üniversitesi İBF Dekanı ve Radyo A Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, “Bundan 24 yıl önce Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan Radyo A’nın doğum gününü kutluyoruz. Bir çınar ağacı gibi büyüyen Radyo A’nın aynı zamanda üniversitemizin bir değeri olarak katkısını her zaman için önemsiyoruz. Radyo A’nın bu zamanlara gelmesinde katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Radyo A ailesinde olmak benim için çok kıymetli”

Günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Radyo A Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Öğr. Gör. Nebiye Özaydemir, “Radyomuz 24 yaşında ve kurulduğu günden bu yana bünyesinde olmak benim için çok kıymetli. Bu kocaman ailenin arkasında Program ve Kültür Sanat Direktörü Elif Yılmaz, Müzik Direktörü Oğuzhan Yılmaz, Prodüksiyon Sorumlusu Bülent Sert, Teknik Sorumlu Ayhan Satan ve Anadolu Üniversitesi’nin başta İBF olmak üzere farklı bölümlerinde eğitim gören programcı arkadaşlarımız, öğrencilerimiz yer alıyor. 24 yıldır Radyo A’ya emek veren hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

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