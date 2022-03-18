Bir yaşındaki çocuğa kapalı yöntemle başarılı kist ameliyatı ESOGÜ Hastanesinde kist ameliyatı olan 1 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında safra kanallarında iltihap bulguları tespit edilen 1 yaşındaki hastaya, kapalı yöntem ile kist çıkarılması işlemi yapıldı. Ameliyattan üç gün sonra taburcu edilen ve izleme alınan çocuk hasta sağlığına kavuştu.

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Surhan Arda, ESOGÜ Hastanesinde uygulanan ve ülkemizde ilk kez yapıldığı düşünülen başarılı operasyona ilişkin bilgilendirmede bulundu. Arda, “Koledok kisti ana safra kanalının doğumsal gelişim anomalisidir. Sıklığı toplumlara göre değişkenlik gösterir. Batı toplumlarında yaklaşık 100 bin ile 150 bin canlı doğumda bir görülürken bu oran ABD’de 13 bin ile 14 binde bir, Uzak Doğu Asya toplumlarında ise binde bir sıklıkta görülür. Ne zaman bulgu vereceği öngörülemez. Sarılık, ateş, karın ağrısı veya küçük çocuklarda huzursuzluk, karında şişlik nedeniyle tanı konabilse de bu bulgular aslında çok farklı hastalıklarda görülebilir. Viral hepatit ilk akla gelen örnektir ki tedavisi tamamen farklıdır. Günümüz koşullarında radyasyon yan etkisi olmayan, kolay uygulanabilen, anestezi gerektirmeyen ultrasound; koledok kistinin tanınmasında önemli ve ilk basamak bir testtir. Koledok kistinin beş ayrı alt tipi bulunmaktadır ve tedavileri farklılık gösterir. Bu nedenle tomografi (BT), manyetik rezonans (MR) görüntülemeler ile alt tipi tespit edilmeye çalışılır. Cerrahi tedavisi olan bu hastalık, kötü huylu olmasa da tedavi edilmeden bırakılırsa hem karaciğer hem de pankreasta kalıcı veya geçici hasara neden olabilir.” dedi.



"Güncel yaklaşımları kliniğimizde uygulama çabası içindeyiz"

Son on yılda toplam 18 hastanın kliniğe başvurduğunu, bunların çoğunu açık cerrahi teknikle tedavi ettiklerini belirten Doç. Dr. Arda “Kliniğimiz çocuklarda laparoskopi konusunda ülkemizde önde gelen kliniklerden biri olarak bilinir. Anabilim Dalımızda üç öğretim üyesi olarak çalışmaktayız. Başta Anabilim Dalı ve Ulusal Çocuk Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin İlhan, Prof. Dr. Baran Tokar ve ben Doç. Dr. Mehmet Surhan Arda çocuk cerrahisi konusunda güncel tedavi yaklaşımlarını hem literatür hem de bilimsel toplantılara katılım ile yakından takip etmekteyiz ve güncel yaklaşımları kliniğimizde uygulama çabası içindeyiz. Bu arada sayın hocalarım Prof. Dr. Hüseyin İlhan ve Prof. Dr. Baran Tokar’ın emek emek alt yapısını hazırladıklarını ve gerek tecrübe ve gerekse bizzat destekleri ile kliniğimizin bu düzeye gelmesindeki katkılarını da ifade etmek isterim” diye konuştu.

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