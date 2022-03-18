Bir yaşındaki çocuğa kapalı yöntemle başarılı kist ameliyatı ESOGÜ Hastanesinde kist ameliyatı olan 1 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir yaşındaki çocuğa kapalı yöntemle başarılı kist ameliyatı ESOGÜ Hastanesinde kist ameliyatı olan 1 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu

İHA

Bir yaşındaki çocuğa kapalı yöntemle başarılı kist ameliyatı ESOGÜ Hastanesinde kist ameliyatı olan 1 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında safra kanallarında iltihap bulguları tespit edilen 1 yaşındaki hastaya, kapalı yöntem ile kist çıkarılması işlemi yapıldı. Ameliyattan üç gün sonra taburcu edilen ve izleme alınan çocuk hasta sağlığına kavuştu.
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Surhan Arda, ESOGÜ Hastanesinde uygulanan ve ülkemizde ilk kez yapıldığı düşünülen başarılı operasyona ilişkin bilgilendirmede bulundu. Arda, “Koledok kisti ana safra kanalının doğumsal gelişim anomalisidir. Sıklığı toplumlara göre değişkenlik gösterir. Batı toplumlarında yaklaşık 100 bin ile 150 bin canlı doğumda bir görülürken bu oran ABD’de 13 bin ile 14 binde bir, Uzak Doğu Asya toplumlarında ise binde bir sıklıkta görülür. Ne zaman bulgu vereceği öngörülemez. Sarılık, ateş, karın ağrısı veya küçük çocuklarda huzursuzluk, karında şişlik nedeniyle tanı konabilse de bu bulgular aslında çok farklı hastalıklarda görülebilir. Viral hepatit ilk akla gelen örnektir ki tedavisi tamamen farklıdır. Günümüz koşullarında radyasyon yan etkisi olmayan, kolay uygulanabilen, anestezi gerektirmeyen ultrasound; koledok kistinin tanınmasında önemli ve ilk basamak bir testtir. Koledok kistinin beş ayrı alt tipi bulunmaktadır ve tedavileri farklılık gösterir. Bu nedenle tomografi (BT), manyetik rezonans (MR) görüntülemeler ile alt tipi tespit edilmeye çalışılır. Cerrahi tedavisi olan bu hastalık, kötü huylu olmasa da tedavi edilmeden bırakılırsa hem karaciğer hem de pankreasta kalıcı veya geçici hasara neden olabilir.” dedi.

"Güncel yaklaşımları kliniğimizde uygulama çabası içindeyiz"
Son on yılda toplam 18 hastanın kliniğe başvurduğunu, bunların çoğunu açık cerrahi teknikle tedavi ettiklerini belirten Doç. Dr. Arda “Kliniğimiz çocuklarda laparoskopi konusunda ülkemizde önde gelen kliniklerden biri olarak bilinir. Anabilim Dalımızda üç öğretim üyesi olarak çalışmaktayız. Başta Anabilim Dalı ve Ulusal Çocuk Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin İlhan, Prof. Dr. Baran Tokar ve ben Doç. Dr. Mehmet Surhan Arda çocuk cerrahisi konusunda güncel tedavi yaklaşımlarını hem literatür hem de bilimsel toplantılara katılım ile yakından takip etmekteyiz ve güncel yaklaşımları kliniğimizde uygulama çabası içindeyiz. Bu arada sayın hocalarım Prof. Dr. Hüseyin İlhan ve Prof. Dr. Baran Tokar’ın emek emek alt yapısını hazırladıklarını ve gerek tecrübe ve gerekse bizzat destekleri ile kliniğimizin bu düzeye gelmesindeki katkılarını da ifade etmek isterim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ‘ihaleye fesat karıştırma’ davası Başkan Büyükerşen Yargıtay'ın bozma kararına karşı mahkemenin direnmesini talep etti Mahkeme, Büyükerşen'in sonraki duruşmalardan vareste tutulması talebini reddetti
YEREL HABERLER Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ‘ihaleye fesat ...
Radyo A’da 24’üncü yıl sevinci İletişimin radyosu yeni yaşını törenle kutladı
YEREL HABERLER Radyo A’da 24’üncü yıl sevinci İletişimin radyosu ...
'Ekonomik bağlamda Türkiye-Azerbaycan ilişkileri’ konulu söyleşi Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun; "‘Bir millet, iki devlet’ anlayışı sadece sözde değildir"
YEREL HABERLER 'Ekonomik bağlamda Türkiye-Azerbaycan ilişkileri’ ...
Köpek kıyafetleri soğuk havalarda yok satıyor Hayvan sahipleri köpekleri üşümesin diye düşünürken modayı da takip ediyor
YEREL HABERLER Köpek kıyafetleri soğuk havalarda yok satıyor Hayvan ...
En büyük hayalini 39 yıl sonra gerçekleştirdi Başörtülü olması ve maddi imkânsızlıklar uzun yıllar mesleğini yapmasına engel oldu Eczane açma hedefine oğlunun desteğiyle 62 yaşında ulaşan Embiya Çetintaş: “Okulda 80 kişilik sınıftan 5 kişi mezun oldu, onlardan biri de bendim” “39 sene boyunca hep bir eczane açma isteğiyle yaşadım” “Çok mutluyum, işimi severek ve isteyerek yapıyorum"
YEREL HABERLER En büyük hayalini 39 yıl sonra ...
Ukrayna’dan tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri Eskişehir’e getirildi Kırım Tatar Türkü Anife Kurtseitova: “Hepimizin eşleri savaşta, biz sadece kadınlar ve çocuklar olarak geldik” “Kardeşlik budur, iyi ki varsın Türkiye”
YEREL HABERLER Ukrayna’dan tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri ...
Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Türkleri Eskişehir'e geldi 
YEREL HABERLER Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Türkleri Eskişehir'e ...
Çaldıkları araçların elektronik beyinlerini söküp satan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Çaldıkları araçların elektronik beyinlerini söküp ...
Tencere alev alınca mutfak yandı; yemek yapan kadın hastanelik oldu
YEREL HABERLER Tencere alev alınca mutfak yandı; yemek yapan kadın ...
66 Yaşındaki etli ekmek ustasına usta öğretici belgesi verildi Usta öğretici Mustafa İleri: “Öğrenmenin de öğretmenin de yaşı yok”
YEREL HABERLER 66 Yaşındaki etli ekmek ustasına usta öğretici ...
BEBKA'nın 'Gençlik Buluşmaları'
YEREL HABERLER BEBKA'nın 'Gençlik Buluşmaları'
Tepebaşı Belediyesi’nden duygulandıran etkinlik Çanakkale Zaferi 107. yılında anıldı
YEREL HABERLER Tepebaşı Belediyesi’nden duygulandıran ...
Yangın çıkan evde mahsur kalan çifti böyle kurtarmaya çalıştılar Eskişehir’de çıkan yangında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yangın çıkan evde mahsur kalan çifti böyle kurtarmaya ...
Nüfusumuz yaşlanıyor Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge; “Yaşlı nüfus oranının 2080 yılında yüzde 25,6 olacağı tahmin ediliyor” “İnsanlarda görülen pek çok hastalık ilerleyen yaşla birlikte artıyor” “Yaşlılıkta izlenen unutkanlık normal olarak görülmemeli, demans hastalığının habercisi olabilir”
YEREL HABERLER Nüfusumuz yaşlanıyor Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. ...
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’ın “18 Mart Çanakkale Zaferi” mesajı
YEREL HABERLER ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’ın “18 Mart ...
Uyuşturucu madde ele geçirilen apartta 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde ele geçirilen apartta 4 kişi ...
Dolandırıcılıktan aranması olan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Dolandırıcılıktan aranması olan şüpheli yakalandı
Başkan Küpeli ziyaretçilerini ağırladı Eskişehir Muhacir Dernekler Federasyonu ve kurum müdürlerinden Başkan Küpeli'ye ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Küpeli ziyaretçilerini ağırladı Eskişehir ...
Aranan araçta çok sayıda tütün ürünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Aranan araçta çok sayıda tütün ürünü ele geçirildi
Aranan 24 adet araç ve 87 adet otomobil beyni ele geçirildi, 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Aranan 24 adet araç ve 87 adet otomobil beyni ele ...
Eskişehir’in yüksek kesimleri karla kaplandı
YEREL HABERLER Eskişehir’in yüksek kesimleri karla kaplandı
Millî bisikletçi kardeşler doğa sporcuları için yeni rotalar keşfediyor
YEREL HABERLER Millî bisikletçi kardeşler doğa sporcuları için yeni ...
Eskişehir'de fabrikada gaz sızıntısı; 34 işçi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Eskişehir'de fabrikada gaz sızıntısı; 34 işçi ...
Zehirli gaz onlarca işçiyi zehirledi Buharla yayılan zehirli gazdan zehirlenen 30’dan fazla işçi hastanelerde tedavi altına alındı Organize Sanayi Bölgesine bağlı ekipler konuyla ilgili inceleme başlattı
YEREL HABERLER Zehirli gaz onlarca işçiyi zehirledi Buharla yayılan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.