Eskişehir´de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 4'ü kadın 7 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, `fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama ile yer temini´ suçlarını işledikleri tespit edilenlere yönelik çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 4´ü kadın 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2022-03-18 13:51:37



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