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Eskişehir’de polis ekiplerince yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı bahis oynayan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Operasyon kapsamında Y.K., F.T., A.K. ve Y.G. isimli 4 şüpheli, bahis oynanan paralarla birlikte suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda 56 bin 175 TL, banka kartları, cep telefonları ve taşınabilir bellekler ele geçirildi.

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