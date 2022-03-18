Eskişehir, beyaza büründü

Caner AKSU/ ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de aniden bastıran kar yağışı kentin yüksek kesimlerini kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından güneş açtı.
Eskişehir´de hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü. Aniden bastıran kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kentin yüksek kesimleri kısa sürede beyaza büründü. Yaklaşık 10 dakika süren etkili kar yağışının ardından güneş açtı. Meteoroloji verilerine göre aralıklarla hafif kar yağışının beklendiği kentte hava sıcaklığının da sıfırın altında 7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Caner AKSU
2022-03-18 16:32:27
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