Eskişehir Veteriner Hekimler Odasından 'süt fiyatlarında düzenleme yapılması' talebi

Üretici için süt satış fiyatlarında bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirten Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, “Eğer şimdi ivedilikle gerekli önlemler alınmazsa daha büyük bir hayvancılık krizi ile karşılaşabiliriz” dedi.

Gerekli önlemler alınmadığı takdirde önemli bir hayvancılık kriziyle karşı karşıya kalınabileceğine değinen Mehmet Kızılinler, “Bu sadece süt üreticisinin sorunu da değildir. Türkiye de yaşayan 84 milyonun sorunudur. Çünkü bugün süt üreticisinin problemlerini çözmezsek yakın gelecekte tüketicilerin problemlerini de çözemeyiz. 2008’de aynı sorunu yaşadık ve 1 buçuk milyona yakın süt ineğimiz kesime gitti. Sonra da milyarlarca dolarlık gebe düve ithal ederek açığı kapatmaya çalışıldı. Eğer şimdi ivedilikle gerekli önlemler alınmazsa daha büyük bir hayvancılık krizi ile karşılaşabiliriz. Zira 2010’larda diğer ülkelerden ithal edilecek gebe düve bulunuyorken maalesef şimdi paran olsa bile dış ülkelerde de ithal edilecek gebe düve bulunamamaktadır” dedi.

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