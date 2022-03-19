Ne yapsalar çare olmuyor Mahalleli üzerini boyasa da onlar yeniden çiziyor Parkın duvarındaki çirkin yazı ve şekiller mahalleliyi bıktırdı

Eskişehir’de bir parkın duvarına sürekli yapılan anlamsız şekil ve yazıları birçok defa boya ile kapatan mahalleli, yenilerinin yapılması önüne bir türlü geçemiyor.

Tepebaşı İlçesi Şirintepe Mahallesi Saracoğlu Sokak’ta bulunan Karahindiba Parkı’nın duvarında sprey boyayla yapılan yazı ve şekiller dikkat çekiyor. Kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan yazı ve çizimlerde zaman zaman hakaret içerikli sözler yer alırken, anlamsız şekiller de bulunuyor. Söz konusu sokakta oturan Mehmet Vahit Işık, duvarın bu şekilde çirkin bir hale gelmesinin ardından her seferinde kendi imkanlarıyla badana yaptıklarını söyledi. Yıllardır tekrarlanan duyarsızca çizilen yazılardan muzdarip olduğunu dile getiren Işık, duvarın görünümünü kötü hale getiren kişi veya kişilere “Lütfen yapmayın, her defasında biz badana yapıyoruz, siz de üstünü kötü yazılarla karalıyorsunuz” dedi.

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