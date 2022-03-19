Yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama

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Eskişehir’de polis ekiplerince yapılan yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yasa dışı bahis oynayan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda Y.K., F.T., A.K. ve Y.G. isimli şüpheliler bahis oynanan paralarla birlikte suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin hepsi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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