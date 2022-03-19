Uyku bozuklukları birçok soruna yol açabiliyor Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Vural Fidan; "Bu yıl sloganımız ‘Kaliteli uyku, zinde bir zihin ve mutlu dünya’ olarak belirlendi"

Uyku bozukluklarının yaygınlığına ve sağlığa olan etkilerine dikkat çekmek amacıyla Dünya Uyku Günü’nde uzmanlar bir araya geldi.

Günümüzde birçok insanın yaşadığı uyku bozuklukları, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Gün içerisindeki dikkat, motivasyon ve odaklanma sorunlarının temel sebebi olan uyku bozuklukları için Dünya Uyku Günü kapsamında ‘Kaliteli uyku, zinde bir zihin ve mutlu Dünya’ sloganıyla kutlandı. Vatandaşlara uyku bozukluklarıyla ilgili farkındalığı aşılamak isteyen Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) üyeleri, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde görevli TUTDER Genel Başkanı Prof. Dr. Vural Fidan, vatandaşları uyku bozukluklarıyla birlikte yaşayabilecekleri olumsuzluklar konusunda uyardı. Farkındalığın artırılması konusuna vurgu yapan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

“Dünya Uyku Günü münasebetiyle ülkemizde de sıklığı artan uyku hastalıklarının farkındalığını arttırmak amacıyla toplandık. Bildiğiniz üzere uyku hastalıkları sebebiyle ortaya çıkan üretim kaybının yanı sıra, okul çağındaki öğrencilerde de kavrama azlıkları ve başarıda düşme olmaktadır. Ayrıca uyku bozuklukları trafik ve iş kazalarına da yol açmaktadır. Dünya Uyku Günü kapsamında bu yıl sloganımız ‘Kaliteli uyku, zinde bir zihin ve mutlu dünya’ olarak belirlendi. Bu günde farkındalığın artmasını temenni ediyoruz. Derneğimiz aracılığı ile eğitimlerin sürdürülmesi hususunda destek olan herkese teşekkür ediyoruz.”

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