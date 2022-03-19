Eskişehir’deki av hayvan popülasyonunda azalma görülüyor Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Batır; “Geçen sezon hayvan sayılarının azaldığını ve nesillerinin tehlikeye girdiğini gözlemledik” “Avcıların sezon dışında daha aktif olabilmesi için bir poligon açmayı planlıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir’deki av hayvan popülasyonunda azalma görülüyor Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Batır; “Geçen sezon hayvan sayılarının azaldığını ve nesillerinin tehlikeye girdiğini gözlemledik” “Avcıların sezon dışında daha aktif olabilmesi için bir poligon açmayı planlıyoruz”

İHA

Eskişehir’deki av hayvan popülasyonunda azalma görülüyor Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Batır; “Geçen sezon hayvan sayılarının azaldığını ve nesillerinin tehlikeye girdiğini gözlemledik” “Avcıların sezon dışında daha aktif olabilmesi için bir poligon açmayı planlıyoruz”

Kapanan av sezonunu değerlendiren Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Batır, “Geçen sezon hayvan sayılarının azaldığını ve nesillerinin tehlikeye girdiğini gözlemledik” dedi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Yönetimi Daire Başkanlığı, 22 Ağustos 2021 tarihinde başlayan av sezonunun 6 Mart itibaren ülke genelinde kapandığını açıkladı. Bu tarih itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığını, avın açılacağı Ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetlerinin yasak olduğu belirtildi.
Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Batır, av sezonunun kapanmasıyla geçen sezon hakkında bilgiler verirken yeni sezon hazırlıklarından bahsetti. Batır, geçen sezon Eskişehir’deki av hayvanlarının sayısında azalma görüldüğünü anlattı.

“Hayvan nesillerinin tehlikeye girdiğini gözlemledik”
Sezonun bitmesiyle yasak av konusunda avcılara uyarılarda bulunan Rıdvan Batır, geçen sezon hakkında bilgi verdi. Eskişehir’de bulunan hayvan popülasyonundan bahseden Batır, geçen sezon hayvan sayılarında azalmayla karşılaştıklarından bahsetti. Eskişehir’e şehir dışından çok fazla avcı geldiğini söyleyen Batır şöyle konuştu:
“Merkez av komisyonu kararlarına göre 22 Ağustos 2021 tarihinde açılan av sezonu, 6 Mart itibariyle sona erdi. Sezonun sona ermesiyle av sahalarında silahla dolaşmak dahi yasak. 20212022 sezonunda hayvan sayılarının aşırı şekilde azaldığını ve nesillerinin tehlikeye girdiğini gözlemledik. Av hayvanlarının neslini tüketmemek için yavrulama zamanlarında hayvanların üremesine katkıda bulunmak avcıların birinci görevidir. Geçtiğimiz av sezonunda Eskişehir’e farklı illerden çok fazla avcı geldi. Türkiye’nin batı kesimlerinden Anadolu’ya gelen avcı baskısından dolayı av hayvanlarının sayısı oldukça azaldı. İzmir, İstanbul, Bursa, İzmit ve Kütahya gibi illerden Eskişehir’e sürekli avcı geliyor. Avcılıkta kotalı sistem var, fakat ona rağmen hayvanlar yoğun baskı altında kalıyor. Bizim buralarda keklik popülasyonu fazla gözüküyor. Saydığım illerde az görüldüğü için insanlar gelip Eskişehir’de avlanıyorlar. Ayrıca Eskişehir’in arazisi diğer şehirlere göre avlanmaya çok daha uygun. Eskişehir’de tavşan, keklik, bıldırcın ve ördek gibi birçok hayvan var”

“Haziran ayına kadar açılış yapmayı planlıyoruz”
Av sezonu dışında yeni sezon için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen Rıdvan Batır, kulüp üyeleriyle birlikte poligon projelerini anlattı. Avcıların yasak av yapmalarını önlemek ve sezon dışında da zaman geçirebilmeleri için poligon açmayı planladıklarını söyleyen Batır, “Sezon kapandıktan sonra avcıların daha aktif olabilmesi için kulübümüz adına bir poligon açıyoruz. İnsanların sezon dışında yasak av yapmalarını önlemek adına bunu yapacağız. Genel olarak avcılarımız yasaklara uyuyor fakat biz yine de uyarılarda bulunuyoruz. Avcıların sezon dışında bir araya gelip zaman geçirmeleri için bu poligonu hayata geçireceğiz. İnsanlar avın kapalı olduğu dönemlerde sabit ya da haraketli fark etmeksizin atış yaparak çevreye zarar vermemiş olacaklar. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz, haziran ayına kadar açılış yapmayı planlıyoruz. Ayrıca yine haziran ayında Merkez Av Komisyonu toplanarak önümüzdeki av sezonunun tarihi ve yasak bölgeler belirlenecek. Biz de bu tarihleri beklemeye geçeceğiz. Poligonumuz açılınca orayı kullanarak bekleyişimiz devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyku bozuklukları birçok soruna yol açabiliyor Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Vural Fidan; "Bu yıl sloganımız ‘Kaliteli uyku, zinde bir zihin ve mutlu dünya’ olarak belirlendi"
YEREL HABERLER Uyku bozuklukları birçok soruna yol açabiliyor Tüm ...
Yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama
Ne yapsalar çare olmuyor Mahalleli üzerini boyasa da onlar yeniden çiziyor Parkın duvarındaki çirkin yazı ve şekiller mahalleliyi bıktırdı
YEREL HABERLER Ne yapsalar çare olmuyor Mahalleli üzerini boyasa da ...
Günyüzü'ndeki "Çanakkale ruhu" şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı
YEREL HABERLER Günyüzü'ndeki "Çanakkale ruhu" şiir yarışmasında ...
İnönü’de 'Gönül buluşmaları'
YEREL HABERLER İnönü’de 'Gönül buluşmaları'
5 dakikalık test ile hem aracınızı hem de cebinizi koruyun Kış başlangıcı ve sonunda akünüzü kontrol ettirmeyi ihmal etmeyin Akü ustası Anıl Köse: “5 dakikalık bir test yapıyoruz ve vatandaşların yolda kalmasını engelliyoruz” “LPG’li araçlarda normalden daha büyük akü öneriyoruz”
YEREL HABERLER 5 dakikalık test ile hem aracınızı hem de cebinizi ...
Eskişehir Veteriner Hekimler Odasından 'süt fiyatlarında düzenleme yapılması' talebi
YEREL HABERLER Eskişehir Veteriner Hekimler Odasından 'süt ...
Eskişehir’deki fuhuş operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Eskişehir’deki fuhuş operasyonunda 4 tutuklama
Eskişehirspor'un efsaneleri tesislerde
YEREL HABERLER Eskişehirspor'un efsaneleri tesislerde
Eskişehir´de yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir´de yasa dışı bahis operasyonu: 4 gözaltı
Çifteler Belediyesi araç filosunu genişletti
YEREL HABERLER Çifteler Belediyesi araç filosunu genişletti
Eskişehir’de şaşırtan yoğun kar yağışı Rüzgârla birlikte aniden bastıran, görüş mesafesini düşüren kar yağışı kısa süre devam etti Kapalı olan ve az da olsa serpiştiren kar, bazen yerine güneşli bir havaya bıraktı, hatta bir taraftan yakıcı güneşle birlikte kar yağdı
YEREL HABERLER Eskişehir’de şaşırtan yoğun kar yağışı Rüzgârla ...
Eskişehir, beyaza büründü
YEREL HABERLER Eskişehir, beyaza büründü
Otomobilde saklanan uyuşturucu maddeyi narkotik köpek 'Alfa' buldu
YEREL HABERLER Otomobilde saklanan uyuşturucu maddeyi narkotik köpek ...
İnönü’de 18 Mart Şehitleri Anma Töreni düzenlendi
YEREL HABERLER İnönü’de 18 Mart Şehitleri Anma Töreni düzenlendi
Çanakkale zaferinin 107. yılı Sivrihisar’da da kutlandı
YEREL HABERLER Çanakkale zaferinin 107. yılı Sivrihisar’da da ...
Çanakkale şehitleri anısına cuma namazı sonrası hoşaf ve ekmek ikramı
YEREL HABERLER Çanakkale şehitleri anısına cuma namazı sonrası hoşaf ...
Yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Yasa dışı bahis operasyonunda 4 kişi yakalandı
Eskişehir´de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir´de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı
Tır ile otomobil çarpıştı, 5 yaşındaki kız hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tır ile otomobil çarpıştı, 5 yaşındaki kız hayatını ...
Şanlı zaferin 107. yıl dönümü Eskişehir’de de kutlandı
YEREL HABERLER Şanlı zaferin 107. yıl dönümü Eskişehir’de de ...
Eskişehir’de fuhuş operasyonu 4’ü kadın 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
YEREL HABERLER Eskişehir’de fuhuş operasyonu 4’ü kadın 7 şüpheli ...
Eskişehir'in nüfusu daha yaşlı Yaşlı nüfus içinde kadınların sayısı erkeklere göre daha fazla
YEREL HABERLER Eskişehir'in nüfusu daha yaşlı Yaşlı nüfus içinde ...
Bir yaşındaki çocuğa kapalı yöntemle başarılı kist ameliyatı ESOGÜ Hastanesinde kist ameliyatı olan 1 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Bir yaşındaki çocuğa kapalı yöntemle başarılı kist ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.