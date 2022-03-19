Matematik Günü etkinlikler ile kutlandı

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Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi, Dünya Matematik Günü’nü 5 gün süren etkinlikler ile kutladı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve her yaştan insana farklı metotlar ile matematiği sevdirmeyi hedefleyen Matematik Evi, Dünya Matematik Günü çerçevesinde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Öğrencilerin yanı sıra matematiğe ilgi ve merak duyan her yaştan vatandaşların davet edildiği Dünya Matematik Günü etkinlikleri, 1418 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinlikler arasında; sayılar, Pi Sayısı, origami, oyunlar, Pisagor teoremi, düzlem kaplama, donguri, düğümler, puzzle, sözsüz ispatlar ve problemler yer aldı.

Etkinliklere katılan öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlar da Dünya Matematik Günü kutlamalarından dolayı memnuniyetlerini belirtti.

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