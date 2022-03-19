Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 18 Mart şehitlerini andı

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” dolayısı ile bir program düzenlendi.

Ebru Eskikent ve Kerime Coşkun önderliğinde Kültür Edebiyat ve Müzik kulübü öğrencilerinin gerçekleştirdiği törenin açılış konuşmasında Okul Müdürü D.S.Sırrı Kabadayı, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman Türk askerinin yedi düvele karşı yaptığı ve dünyaya örnek olan mücadelesiyle Çanakkale’yi geçilmez kılması, sadece İstiklal Savaşımızın değil, aynı zamanda tüm mazlum milletlerin kurtuluş mücadelesine örnek olmuştur” dedi.

Program, Tarih Öğretmeni Mesut Erik’in, Çanakkale Savaşı’ndaki Türk Askeri’nin mücadeleci ruhunu ve o dönemde özel anları anlatan konuşması ile devam etti. Öğrenciler günün anlam ve önemi ile ilgili şiirler okudu. Sahnelenen tiyatral dans gösterisinde duygu dolu anlar yaşandı. ''Çanakkale Geçilemez'' orotoryosu ve söylenen türküler, izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Anma Programına İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Muhittin Güleryüz, Hasan Hüseyin Oduncu, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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