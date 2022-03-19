Öğrenciler 18 Mart’ı tiyatro ve şiirlerle andı

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Eskişehir’de Tepebaşı Milli İrade İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 107’inci yıl dönümünü tiyatro ve şiirlerle kutladı.

Öğretmenler Sibel Karaduman, Bahar Eren ve öğrencileri tarafından düzenlenen program ile 18 Mart Şehitleri anıldı. Programda günün anlam ve önemini anlatan "Kınalı Hasan ve Seyit Onbaşı" adlı tiyatro oyunu ile "Gazi Diyor ki Çanakkale Geçilmez" adlı gösteri yapıldı. Öğrencilerin şiirler ile taçlandırdığı duygu seline dönüşen etkinlikte Okul Müdürü Muhittin Mot, geleceğe güven ve umutla yürüyen nesiller yetiştiğini ve bundan gurur duyduğunu dile getirerek, etkinlikte görev alan öğrencileri tebrik etti.

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