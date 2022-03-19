Eskişehir'de, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi



Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de yaşayan Kırım Türkleri ile Ukrayna vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

Kırım Türkleri ile Ukrayna vatandaşları ve çeşitli dernek üyeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etmek için düzenlenen 'Savaşa Dur Mitingi' için Tepebaşı ilçesindeki Anıt Park'ta bir araya geldi. Mitinge, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda kişi katıldı. Kırım ve Ukrayna bayrakları taşıyan kalabalık, sloganlarla Rusya'yı protesto etti.

'BİZ BARIŞ İSTİYORUZ'

Eskişehir'de yaşayan, 2 çocuğu Ukrayna'da kalan Raisa Yılmaz, "Biz barış istiyoruz. Bu modern zamanda savaşmak ne için? Bu savaşı biz istemedik. Bütün dünya ayağa kalktı ama savaşı bitirmek için ne yapmak lazım? Şehirlerimiz yanıyor, çocuklar ölüyor. Ukrayna halkı, nasıl güçlü olduğunu dünyaya gösterdi. Küçük küçük halk ama büyük bir kahramanlık gösterdi. Ukrayna son olmayacak. Her yere gidecek. Tüm dünyayı almak istiyor" diye konuştu.

Kiev'den Eskişehir'e gelen Marıya Khomuch ise "Daha önce ben de Kiev'de yaşıyordum. Ailem hala orada. Bizim evimiz de iki gün önce saldırı sonucu patlamış. Annem ve babam o yüzden köye gittiler. Onlarla her gün görüşüyorum, haber alıyorum. Biz savaşın bitmesini istiyoruz. Gerçekten insanlar ölüyor, aç kalıyor. Şimdi durum çok kötü oldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2022-03-19 18:20:20



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