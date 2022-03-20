Öğrencilerin ormanları korumak için bestelediği şarkı beğeni topluyor Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu’ndan “Cebimdeki Notalar” projesi

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Eskişehir'de ilkokul öğrencileri tarafından “Cebimdeki Notalar” projesi kapsamında bestelenen orman şarkısı beğeni topluyor.

Türkiye'nin 10 ayrı ilinden 10 öğretmen ve Azerbaycan’dan 1 öğretmenin bir araya gelerek kurduğu etwinning projesi olan “Cebimdeki Notalar”, öğrencilerin yazdığı şiirleri yine öğrenciler ile besteleyerek çocuk şarkılarına dönüştürüyor. Odunpazarı Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu 4A sınıfı öğretmeni Ebru Kapaklıkaya, öğrencileri ile birlikte yürüttüğü “Cebimdeki Notalar” projesi kapsamında şarkı besteledi. Orman yangınlarına duyarsız kalınmaması ve gerekli bilincin oluşması amacıyla hazırlanan şarkı yoğun ilgi gördü.

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