İnönü'nün aktif fay hattı jeoturizme kazandırılıyor

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Türkiye’de sadece Eskişehir'in İnönü ilçesinde gözle görülebilen aktif fay hattı, jeoturizm ve eğitime kazandırılıyor.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan aktif fay hattının dünyada eşine az rastlanıyor. Türkiye'de sadece İnönü'de bulunan gözle görülebilen fay hattının jeoturizm ve eğitime kazandırılmasının yanı sıra, Deprem Araştırma ve Eğitim Merkezi olması için de çalışmalar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Eskişehir İl Müdürlüğü ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden gelen heyet, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un katılımıyla değerlendirme toplantısı yaptı. Bilgi alışverişinin ardından heyet, teknik personeller ile birlikte fay hattı güzergahı ve kurulması planlanan eğitim merkezi alanında incelemelerde bulundu. İnönü’nün tarihi, kültürel ve doğal değerlerini göstermek amacıyla çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Başkan Bozkurt, “Gerçekleştireceğimiz proje ve hizmetlerimizle İnönü'müzün çehresini değiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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