Köstekli saatler zamanı geriye sarıyor Köstekli saatlere karşı yediden yetmişe ilgi artıyor

Eskişehirli nostaljiseverlerin uğrak noktalarından biri olan tarihi antika pazarı, köstekli saatlerin tekrar gün yüzüne çıkarılmasını sağlıyor.

Eskişehir’de vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tarihi antika pazarı, her ayın ikinci pazar gününde antika tutkunlarıyla buluşuyor. Antika ürünlere merakı olan insanları bir araya toplayan tezgahlar, sabah saatlerinden itibaren rağbet görmeye başlıyor. Tarihi eşyalara merakı olan vatandaşlar arasında geçmişi yad etmek adına onlarca kilometreden gelenler, nostalji çeşitlerinin arasında gezinmenin tadını çıkarıyor. Tezgahlardaki birçok değerli antikanın yanı sıra özellikle son birkaç pazardır köstekli saatlere karşı ilginin artması satıcıları heyecanlandıyor. Parlaklıkları ve tarihi olmaları sebebiyle her yaş gurubundan insanları başında toplayan bu saatlere meraklı olanlar, kalabalıkla birlikte ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor.



“Geçmişin modasına ait saatler antika pazarında bolca mevcut”

Siyah, kahverengi ve bordo renkli saatlerin daha çok ilgi çektiğini söyleyen tezgahtar Emre Kötan, özellikle köstekli saatlere karşı gençlerin merakının arttığından bahsetti. Eski tip saatlerin başlı başına bir mühendislik harikası olduğunu ileten Kötan, “Gençler arasında vintage diye kullanılan geçmişin modasına ait saatler, antika pazarında bolca mevcut. Ayrıca metal kordonlardan ziyade derilere daha çok rağbet ediliyor. Saatlere karşı insanların tutkusu tabi ki biz antikacıların hoşuna gidiyor” dedi.



“Erkeğin aksesuarı, saattir”

Saatin merak işi olduğunu ve genç kuşağın kurmalı saatlere karşı bakış açılarının iyi anlamda değiştiğini vurgulayan antikacı Abdurrahman Akman, “Gençler tezgaha yanaştıklarında gözleri direkt köstekli saatlere kayıyor ve pilsiz olduklarını duyduklarında şaşırıyorlar. Buraya, Türkiye’nin her yerinden saat koleksiyonerleri geliyor ve modellere göre 300 lira ile 3 bin arasında çeşitlerimiz var. Gençlerin kurmalı saatlere alışkın olmadığı gibi yaşlı kesimin de dijital saatlere alışkın olmaması normal bir durum. Bir de cep telefonları da bulunan saatler, insanların saat takma alışkınlığını değiştirdi. Açıkça belirtmeliyim ki, erkeğin aksesuarı saattir. Artık köstekli saat kullanan kalmadığı gibi satın alanlar da evlerinde aksesuar niyetine tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

