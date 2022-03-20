AKUT Eskişehir’den Gelibolu’da şehitlik ziyareti AKUT gönüllüleri 3 kilometrelik sembolik yürüyüşle Gelibolu’da şehitliği ziyaret etti

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, Gelibolu'da yaptıkları 3 kilometrelik sembolik yürüyüşle şehitliği ziyaret etti.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, Anadolu Üniversitesi AKUT Öğrenci kulübü ve Osmangazi Üniversitesi AKUT Öğrenci kulübü üyeleri Eskişehir'den Çanakkale’ye gitti. Gelibolu'da diğer şehirlerden gelen AKUT Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri ile buluşan ekip, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü kapsamında zaferin 107. yılını kutlamak ve şehitlerimizi anmak için şehitliğe kadar 3 kilometrelik sembolik yürüyüş gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.