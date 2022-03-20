Şeref Malkoç Eskişehir’e geliyor

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Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 21 Mart Pazartesi günü konferansa katılmak üzere Eskişehir’e geliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Ombudsman'ı (Kamu Başdenetçisi) Şeref Malkoç, Eskişehir’e gelecek. Kamu Başdenetçisi Malkoç, 21 Mart Pazartesi günü Eskişehir programında Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda akşam saat 20.00’da yapılacak olan "28 Şubattan 2023'e Türkiye" konferansına katılacak.

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