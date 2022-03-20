Eskişehir’de baharın habercisi Nevruz coşkuyla kutlandı Vali Ayyıldız ve Nabi Avcı nevruz ateşinden atladı Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal: “Nevruz Bayramı’nı kutlamanın ve kardeşlerimizle buluşmanın sevincini, heyecanını ve gururunu yaşıyoruz” Vali Erol Ayyıldız: “Yeniden doğuşu simgeleyen nevruz kültürü bizden sonraki nesillerle de akıp gidecektir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir’de baharın habercisi Nevruz coşkuyla kutlandı Vali Ayyıldız ve Nabi Avcı nevruz ateşinden atladı Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal: “Nevruz Bayramı’nı kutlamanın ve kardeşlerimizle buluşmanın sevincini, heyecanını ve gururunu yaşıyoruz” Vali Erol Ayyıldız: “Yeniden doğuşu simgeleyen nevruz kültürü bizden sonraki nesillerle de akıp gidecektir”

İHA

Eskişehir’de baharın habercisi Nevruz coşkuyla kutlandı Vali Ayyıldız ve Nabi Avcı nevruz ateşinden atladı Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal: “Nevruz Bayramı’nı kutlamanın ve kardeşlerimizle buluşmanın sevincini, heyecanını ve gururunu yaşıyoruz” Vali Erol Ayyıldız: “Yeniden doğuşu simgeleyen nevruz kültürü bizden sonraki nesillerle de akıp gidecektir”

İlkbaharın habercisi Nevruz Bayramı, Eskişehir’de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Vali Erol Ayyıldız ve AK Parti Milletvekili Nabi Avcı, nevruz ateşinin üzerinden atladı.
Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar geniş bir coğrafyada ilkbaharın habercisi olarak kutlanan Nevruz Bayramı, Eskişehir’de de kutlandı. Eskişehir Valiliği, Türk Dünyası Vakfı ile Anadolu Üniversitesi tarafından Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı ve Prof. Dr. Emine Nur Günay ile çok sayıda vatandaş katıldı. Dede Korkut duası ile başlayan etkinlik, Rektör Fuat Erdal, Vali Erol Ayyıldız ve Milletvekili Nabi Avcı’nın açılış konuşmalarıyla devam etti. Daha sonra nevruz ateşini yakarak üzerinden atlayan Rektör Erdal, Milletvekili Avcı ve Vali Ayyıldız, örs üzerinde demir dövdü. Etkinlikler kapsamında bir atlı spor kulübünün atlı savaş sanatları gösterisi izlendi.

“Nevruz Bayramı’nı kutlamanın ve kardeşlerimizle buluşmanın sevincini, heyecanını ve gururunu yaşıyoruz”
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, yaptığı konuşmada nevruzun kültürel açıdan önemine değinerek, “Anadolu Üniversitesi, Türk Dünyası ve tüm kardeş coğrafyaların üniversitesi olmak gibi bir misyona sahip. Bugün üniversitemizin misyonuna uygun olarak soydaşlarımız, öz kardeşlerimiz ile gönül coğrafyamız ve kültür coğrafyamızı bir araya getirmenin, birlikte Nevruz Bayramı’nı kutlamanın ve kardeşlerimizle buluşmanın sevincini, heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Yakın coğrafyamızda yaşanan savaşları üzülerek takip ediyoruz. İnsanlık olarak barış ve hoş görünün tekrar egemen olduğu daha adil bir dünyanın özlemini çekiyoruz. Bu nedenle nevruz bugün her zamankinden daha da anlamlı. Ülkemizde olduğu gibi uzak, yakın tüm coğrafyalarda Nevruz ruhuyla barış ve kardeşlik ikliminin tekrar filizlenmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle bereket ve paylaşma kültürünün sevincini yüreğinde taşıyan herkesin Nevruz Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum” diye konuştu.

“Yeniden doğuşu simgeleyen nevruz kültürü bizden sonraki nesillerle de akıp gidecektir”
Geçmişten bugüne nevruzun her zaman coşkuyla kutlandığını aktaran Vali Erol Ayyıldız, “Nevruz, zengin kültürün değerlerini ve çeşitliliğini yansıtan, kardeş Türk Cumhuriyetleri'yle aramızdaki milli ve kültürel bağlarımızı pekiştiren, geçmişten günümüze büyük bir coşkuyla kutladığımız ve geleceğe taşıma azminde olduğumuz önemli zenginliklerimizdendir. Türk dünyasında ve ülkemizde yüzyıllardan beri bayram olarak kutlanan nevruz, millet olarak bir arada huzur içerisinde yaşama arzusunun kuvvetlendiği; karşılıklı sevgi, dayanışma ve hoşgörünün yaşandığı ortak bir kültür mirasımızdır. Tarihimizin derinliklerinden günümüze kültür ırmağından akıp gelen, yeniden doğuşu simgeleyen nevruz kültürü bizden sonraki nesillerle de akıp gidecektir" ifadelerini kullandı.

“Eskişehir’de biz farklı bir coşkuyla kutluyoruz”
Eskişehir’de nevruzun farklı bir coşkuyla kutlandığını söyleyen Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, “Bugün bütün turan coğrafyasında nevruz kutlanıyor. Ama Eskişehir'de biz ayrıca farklı bir coşkuyla kutluyoruz. Çünkü Eskişehir bildiğiniz gibi Türk dünyası kültür başkenti. İşte altında oturduğumuz bu kubbe de Türk dünyası kültür başkentliğini simgeleyen bir eser. Yukarıda Türk dünyası bilginlerinin sanatkarlarının hücreleri var. Dolayısıyla genç arkadaşlarımızın özellikle Eskişehir dışından gelen üniversite öğrencilerimizin buraları hem kendileri gezmeli hem de ailelerini, hemşerilerini buraya davet ettikleri zaman onlara gezdirmeli, tanıtmalı” dedi.

“Çok güzel ve çok eğlenceli geçiyor”
Nevruz etkinliğine Eskişehir’de ilk defa katıldığını belirten 23 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Sheroza Shamradava, “Böyle bir etkinliğe 4 senedir ilk defa geliyorum. Çok güzel ve çok eğlenceli geçiyor. Eskişehir’de ilk defa geldim. Gerçekten çok güzel ve çok beğendim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere yemek desteği 3 noktada sürüyor
YEREL HABERLER Öğrencilere yemek desteği 3 noktada sürüyor
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge: "Gerçek dostlar kromozom saymaz, çünkü down sendromu bir eksiklik değildir, bir fazlalıktır”
YEREL HABERLER Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bilge: "Gerçek dostlar ...
Eskişehir mobilyası görücüye çıkıyor Mobilyanın doğduğu topraklarda ilk profesyonel fuar
YEREL HABERLER Eskişehir mobilyası görücüye çıkıyor Mobilyanın ...
Şeref Malkoç Eskişehir’e geliyor
YEREL HABERLER Şeref Malkoç Eskişehir’e geliyor
AKUT Eskişehir’den Gelibolu’da şehitlik ziyareti AKUT gönüllüleri 3 kilometrelik sembolik yürüyüşle Gelibolu’da şehitliği ziyaret etti
YEREL HABERLER AKUT Eskişehir’den Gelibolu’da şehitlik ziyareti AKUT ...
Eskişehir’e dev yatırım geliyor Erciyas Vagon’dan Eskişehir’e 45 milyon dolarlık yatırım
YEREL HABERLER Eskişehir’e dev yatırım geliyor Erciyas Vagon’dan ...
Denizlerdeki fırtına balık fiyatlarını etkiledi
YEREL HABERLER Denizlerdeki fırtına balık fiyatlarını etkiledi
Türk Ocağı’nın satranç turnuvasında ikinci tur heyecanı
YEREL HABERLER Türk Ocağı’nın satranç turnuvasında ikinci tur ...
Köstekli saatler zamanı geriye sarıyor Köstekli saatlere karşı yediden yetmişe ilgi artıyor
YEREL HABERLER Köstekli saatler zamanı geriye sarıyor Köstekli ...
İnönü'nün aktif fay hattı jeoturizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER İnönü'nün aktif fay hattı jeoturizme kazandırılıyor
Öğrencilerin ormanları korumak için bestelediği şarkı beğeni topluyor Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu’ndan “Cebimdeki Notalar” projesi
YEREL HABERLER Öğrencilerin ormanları korumak için bestelediği şarkı ...
Eskişehirli öğrenciden ‘Kendi enerjisini üreten elektrikli sandalye’ projesi Bedensel engelli bireylerin kullandığı elektrikli sandalyelerin yolda kalmasının önlenmesi amaçlanıyor Lise öğrencisi Kayra Kartoğlu: “Böyle bir projeye katılmak benim çocukluk hayalimdi”
YEREL HABERLER Eskişehirli öğrenciden ‘Kendi enerjisini üreten ...
Eskişehir’de yaşayan Kırım Türkleri ve Ukraynalılardan "Savaşa Dur" mitingi
YEREL HABERLER Eskişehir’de yaşayan Kırım Türkleri ve ...
Eskişehir'de, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto ...
Öğrenciler 18 Mart’ı tiyatro ve şiirlerle andı
YEREL HABERLER Öğrenciler 18 Mart’ı tiyatro ve şiirlerle andı
Kızılelma Turan Derneği'nden ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma’ programı
YEREL HABERLER Kızılelma Turan Derneği'nden ‘18 Mart Çanakkale ...
ESKENT Eskişehir’in şehitlerini unutmadı “Bir destandır Çanakkale ve atalarının izinde Eskişehirin şehit evlatları” adı foto belge sergisi düzenlediler
YEREL HABERLER ESKENT Eskişehir’in şehitlerini unutmadı “Bir ...
Emektar pazarcılar soğuğa aldırış etmeden çalışıyorlar Dondurucu soğuk havaya rağmen haftanın yedi günü tezgâh açan pazar esnafı nasiplerini bekliyor Eskişehir’in soğuğundan en çok etkilediği pazarcılar; "Şehirdeki tüm pazarların üstü kapalı olsun"
YEREL HABERLER Emektar pazarcılar soğuğa aldırış etmeden ...
'Millî Mücadele’den Günümüze Türkiye’de Yönetim Tartışmaları'
YEREL HABERLER 'Millî Mücadele’den Günümüze Türkiye’de Yönetim ...
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 18 Mart şehitlerini andı
YEREL HABERLER Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 18 Mart ...
Matematik Günü etkinlikler ile kutlandı
YEREL HABERLER Matematik Günü etkinlikler ile kutlandı
Seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar meydana geldi
YEREL HABERLER Seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar ...
Eskişehir’deki av hayvan popülasyonunda azalma görülüyor Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Batır; “Geçen sezon hayvan sayılarının azaldığını ve nesillerinin tehlikeye girdiğini gözlemledik” “Avcıların sezon dışında daha aktif olabilmesi için bir poligon açmayı planlıyoruz”
YEREL HABERLER Eskişehir’deki av hayvan popülasyonunda azalma ...
Uyku bozuklukları birçok soruna yol açabiliyor Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Vural Fidan; "Bu yıl sloganımız ‘Kaliteli uyku, zinde bir zihin ve mutlu dünya’ olarak belirlendi"
YEREL HABERLER Uyku bozuklukları birçok soruna yol açabiliyor Tüm ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.