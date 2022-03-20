TFF 2. Lig: Eskişehirspor: 1 - Tarsus İdman Yurdu: 5

Eskişehirspor, TFF 2. Lig’in 30. haftasında sahasında karşılaştığı Tarsus İdman Yurdu’na karşı 51 mağlup oldu.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Selim Özen xx, Harun Reşit Güngör xx, Muhammed Yıldız xx
Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer x, Arda Okumuş x, Eray Ertorun x, Bartu Göçmen x, Hasan Ulaş Uyğur x (Utku Kızılkaya dk.65 x), Onur Bayramoğlu (Hasan Alp Altınoluk dk. 46 x), Tolga Yakut x, Berkay Tanır x (Onurhan Uyanık dk. 64 x), Buğra Çağlıyan x, Doğukan Ünal x (Kaan Gaman dk. 76 x), Onur Arı xx
Tarsus İdman Yurdu: Abdülaziz Demircan xx, Abdussamed Karnuçu xx (Sinan Kalaycı dk. 76 x), Hakan Demir xx (Azad Filiz dk. 76 xx), Gökhan Meral xxx, Volkan Altınsoy xxx, Sefa Durmuş xxx, Erman Bulucu xxx, Batuhan Salman xx (Cengiz Ötkün dk. 60 xx), Alperen Pak xx (Uygar Mert Zeybek dk. 72 x), Artun Akçakın (Özgür Can Özcan dk. 71 x), Eren Keleş
Goller: Onur Arı (dk. 8) (Eskişehirspor), Bartu Göçmen (dk. 26 k.k.) Eren Keleş (dk. 43), Batuhan Salman (dk. 45), Artun Akçakın (dk. 66 ve 71) (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı Kartlar: Doğukan Ünal, Onur Bayramoğlu, Tolga Yakut, Berkay Tanır, Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Batuhan Salman, Gökhan Meral, Azad Filiz (Tarsus İdman Yurdu)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.