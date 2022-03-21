Eskişehir’de kaçak ağaç kesiminin yok denecek kadar azaldı Türkiye Ormancılar Derneği Eskişehir Temsilcisi İlkay Yıldırım; "Orman köylerinde yaşayanlar azaldı, kalanlar da ormancılık ve arazi kullanım konusunda bir hayli bilinçli davranıyor" “İklim krizine rağmen Eskişehir’deki bitki çeşitliliğinde herhangi bir azalma bulunmamaktadır”

Eskişehir’de kaçak ağaç kesiminin yok denecek kadar az olduğunu söyleyen Türkiye Ormancılar Derneği Eskişehir Temsilcisi Müh. İlkay Yıldırım, “Orman köylerinde yaşayanlar azaldı, kalanlar da ormancılık ve arazi kullanım konusunda bir hayli bilinçli davranıyor" dedi.

Eskişehir’in orman köylerinde yaşayan vatandaşların sayısı hızla azalmaya devam ediyor. Bölgede kalanlar ise ormancılık faaliyetleri başta olmak üzere arazi kullanım konusunda bir hayli bilinçli bir şekilde davranıp, doğru tekniklerde çalışmalarını sürdürüyor. Orman idaresi ile köylerde yaşayan Eskişehirli vatandaşların barışık bir iş birliği çerçevesinde olduğunu söyleyen Türkiye Ormancılar Derneği Eskişehir Temsilcisi İlkay Yıldırım,” Eskişehir ormanlarında bir yangın çıksa, orman teşkilatından önce o bölgeye ilk köylü varıp bize haber veriyor ve orman içerisindeki çeşitli sorunlar hızlı bir şekilde çözüme kavuşuyor” dedi.



“Eskişehir’de orman kaçakçılığı yok denilecek kadar azdır”

Bundan 2025 yıl önce Eskişehir’de küçük çaplı kaçak ağaç kesimleri yapıldığını, fakat son yıllarda ise bu tür vakalarla karşılaşma oranlarının epey azaldığından bahseden orman mühendisi Yıldırım, “Açıkçası, orman köylerinde kaçak ağaç kesecek vatandaş kalmadı ve o yörelerde yaşayan kişilerin yaşı ortalamanın üzerindedir. Diğer bir yandansa orman idaresine karşı suç işlemekten utanan bir kitle var ve bu yüzden Eskişehir’de orman kaçakçılığı yok denilecek kadar az” şeklinde konuştu.



“İklim krizine rağmen Eskişehir’deki bitki çeşitliliğinde herhangi bir azalma bulunmamaktadır”

Eskişehir’deki arazi kullanımında, çok fazla ormana dalma, açma, ormandan yararlanma ve buna benzer suç oranlarının düşük olduğunu vurgulayan İlkay Yıldırım, “Az olan bu suçların birçoğu da bilinçsizce yapılanlardır. Tekniğine uygun ve halkla barışık bir şekilde ormancılık çalışmaları devam etmektedir” diyerek konuyla ilgili olarak ayrıca şunları da ifade etti:

“İklim krizine rağmen Eskişehir’deki bitki çeşitliliğinde herhangi bir azalma bulunmamaktadır. Kuzeyinde Çatacık Ormanları’nı içine alan Sündekiken Dağlar, güneyinde ise Kalabak Ormanları olmak üzere Eskişehir coğrafyasının sınırlarını çizen Türkmen Dağları, bu kentin ormancılık faaliyetlerini oluşturuyor. Biyoçeşitlilik konusunda dünya literatürüne giren Çatacık yöresindeki Sarıçam ağaçları, asırlardır bu bölgenin bilinen en meşhur bitki çeşitleri arasında yerini korumaya devam ediyor.”

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