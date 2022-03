Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Eskişehir için kritik uyarı TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Can Ayday: “Eskişehir ili içme ve kullanma suyu bitme seviyesine gelmiştir”

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Can Ayday, Eskişehir içme ve kullanma suyunun bitme seviyesine geldiğini belirtti.

Şube yöneticileri ile birlikte 22 Mart Dünya su günü nedeniyle açıklama yapan Ayday, bu uyarıyı yapmayı öncelikli bir görev olarak gördüklerini, önümüzdeki yıllarda Eskişehir ilinde, öncelikle içme ve kullanma suyu konusunda ciddi problemler yaşanacağını duyurduklarını anlattı. Can Aydar, "Eskişehir il sınırları içinde yerleşim yerlerinde nüfusun artması, sanayinin aşırı büyümesi, tarım alanlarında bilinçsizce ve konuma uygun olmayan tarım yapılması, aşırı su kullanımı, Eskişehir’in en verimli tarım arazilerinin imara açılması, anlamsız projeler yapılmaya çalışılması, sanayide kullanılan suların arıtmasız Porsuk Çayı ve Sakarya Nehrine akıtılması yerüstü ve yeraltı suyu kalitesinde aşırı kötüleşme oluşumuna neden olmuştur. Yine Eskişehir Konya il sınırı bölgesinde plansız tarım, buğday, arpa gibi az su isteyen bitki yerini, ay çiçeği, pancar gibi su isteyen bitkilerin alması uygulaması yeraltı suyu seviyesinde düşmelere neden olmuştur. Bu durum bölgede Obruk oluşmalarına neden olmuştur. Susuz hayatın olmayacağını hepimiz bilmekteyiz. İnsanoğlu uzun süre aç kalabilir, fakat susuz kalamaz. Bu nedenden dolayı Eskişehir ilinde bulunan tüm sorumluları bu konuya önem vermeye çağırıyoruz” dedi.

Sorumluların yapması gerekenleri sıralayan Ayday, “Eskişehir ilinde hava analizlerine önem vermeliler. Büyük havzalardan başlayarak alt havzalara kadar bilimsel çalışmalar yapmalılar. Günümüzde yeni teknolojiler kullanılarak bu çalışmaların hızlı şekilde sonuçlandırılmasına özen göstermeliler. Yeni yeraltı suyu rezervleri bulmaya çalışmalılar, Yapılan çalışmaların dosyalarda kalmamalı, uygulamaya geçirilmeli. Su havzalarının su potansiyellerinin belirlenerek havzalarda aşırı su sondajı açılmasına izin verilmemesi, kaçak açılan kuyuların belirlenmesi, havzalarda su kuyusu envanterinin en kısa sürede başlanarak tamamlanması gerekmektedir” dedi.

Bölgedeki iller için de uyarılarda bulunan Can Ayday, “Bu durumu sadece Eskişehir ili ile sınırlı kalmaması, şubemize bağlı Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik illerinde de uygulanmasını tüm bu illerde yaşayan vatandaşlarımıza duyururuz. Su hayattır, su uygarlıktır, su medeniyettir” diye konuştu.

