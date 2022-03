Jandarma ekipleri down sendromlu öğrencilerle buluştu

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca “21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü” kapsamında, Eskişehir Dr. Safa Halaç Özel Eğitim İlkokuluOrtaokulu ziyaret edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde down sendromlu öğrenciler ile bir araya gelen ekiplerin öncülüğünde, asayiş köpeği ATAK’ın gösterisi ve jandarma trafik araçlarının tanıtımı yapıldı. Ayrıca öğrencilere jandarma çocuk dergisi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

