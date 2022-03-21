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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir OSB’de fidanlar toprakla buluştu

İHA

Eskişehir OSB’de fidanlar toprakla buluştu

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve Eskişehir OSB Müdürlüğü iş birliğinde, EOSB Meslek Lisesi’nde fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen törene Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikle konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, "Türkiye'nin En Yeşil OSB'si” olarak böylesi değerli bir etkinliğe Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyleyerek, “Türkiye’nin en iyi, en mükemmel okulunda böylesi değerli bir etkinliği düzenlemek bizler için gurur kaynağı oldu. Ormanlar bizim huzur kaynağımız. Türk milleti asırlardan beri orman varlığına önem vermiş bir millettir. Peygamber efendimizin dediği gibi ‘Kıyametin koptuğunu görseniz bile elinizdeki fidanı dikin’ emri ile emrolunmuş bir insanlarız” dedi. Eskişehir OSB olarak her yıl on binlerce ağaç diktiklerini aktaran Küpeli, “Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak her yıl on binlerce ağaç dikiyoruz. Türkiye’nin en yeşil organize sanayi bölgesi unvanını korumak için de yoğun bir çalışma yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

“Hafta boyunca 50 bin fidan toprakla buluşacak”
Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz, 2021 yılında 4 milyondan fazla fidan dikimi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, hafta dolayısıyla 50 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi. Türkiye’nin en büyük fidanlığına sahip oldukları için Eskişehir olarak şanslı olduklarını söyleyen Boz, “Türkiye’nin en büyük devlet fidanlığına sahip olmamızdan dolayı Eskişehir olarak çok şanslıyız. 30 milyon kapasiteli fidanlığımızda her yıl 200 değişik türde 10 milyon fidan dikimi gerçekleşiyor” dedi. Orman yangınlarını önlemek adına yoğun çalışma yürüttüklerini söyleyen Boz, bu kapsamda 2 bine aşkın yangın sivil gönüllüsüne eğitim verdiklerini dile getirdi.

“Ülkemizdeki orman varlığını artırmayı arzu ediyoruz”
Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, ev sahipliğinden dolayı Eskişehir OSB Müdürlüğüne teşekkürlerini ileterek, “Ülkemizin en önemli milli servetlerinden biri ormanlarımız. Biz idareciler olarak, ülkemizdeki orman varlığının artmasını arzu ediyoruz. Orman Bölge Müdürlüklerimiz, ülkemizdeki orman varlığını artırmak için çok büyük gayret sarf ediyorlar. Bu konu da yoğun gayret gösteren Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Ayrıca bugün burada ev sahipliği yapan Eskişehir OSB Müdürlüğümüze de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Nevruz Ateşi yakıldı. Daha sonra etkinliğe katılan idareciler, öğrenciler, öğretmeler fidan dikimi gerçekleştirdi.

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