Kamu Başdenetçisi Malkoç: 28 Şubat Türkiye'ye 20 yıl kaybettirdi



Engin ÖZMENCaner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 28 Şubat sürecinin Türkiye´ye en az 20 yıl kaybettirdiğini ifade ederek, "Eğer 28 Şubat olmasaydı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart´ta Çanakkale Köprüsü´nü açtı veya Osmangazi köprüsü veya Türkiye´de 56 tane havaalanı var ya. Hızlı trenler yapılıyor ya, o yıllarda bunlar bitmiş olacaktı. 28 Şubat bu anlamda en az 20 sene kaybettirdi Türkiye´ye" dedi.

Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Memur-Sen Eskişehir Temsilciliği ve Eğitim-Bir-Sen Eskişehir Şubesi'nce, Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen `28 Şubattan 2023'e Türkiye´ konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Programda Malkoç´un yanı sıra Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eğitim Sen Bir Eskişehir Şube Başkanı İbrahim Akar ile sendika üyeleri yer aldı.

Türkiye´nin 1950´lilerin ardından neredeyse her 10 yılda bir darbe yaşadığını ifade eden Malkoç, 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını anlattı. 28 Şubat'ın Türkiye´yi en az 20 yıl geriye döndürdüğünü belirten Malkoç, "28 Şubat darbesinin bir özelliği de FETÖ´cülerin, 15 Temmuz darbesini yapacak olanların önünü açtı. Çünkü 28 Şubattaki generallerin her birinin yanında kurmay olarak veya yaver olarak, daha sonra 15 Temmuz darbesinde general olarak gördüklerimiz vardı. 28 Şubat bir bakıma FETÖ´cülerin staj yeriydi. TBMM raporunda var, 300 milyar doların üzerinde para 28 Şubat´ta hiç edildi, yok edildi. Eğer 28 Şubat olmasaydı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart´ta Çanakkale Köprüsü´nü açtı veya Osmangazi köprüsü veya Türkiye´de 56 tane havaalanı var ya. Hızlı trenler yapılıyor ya, o yıllarda bunlar bitmiş olacaktı. 28 Şubat bu anlamda en az 20 sene kaybettirdi Türkiye´ye. Fert başına düşen milli gelir 28 Şubat olmasaydı bugün en az 18-20 bin dolar olacaktı" dedi.

'GÜNÜMÜZÜN TEBDİLİ KIYAFETİ CİMER'DİR'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) hattına geçen yıl 6.5 milyon, açık kapıya ise 1 milyon başvuru yapıldığını ifade eden Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bu kurumları önemsediklerini söyledi. Eskiden tebdili kıyafetle dolaşmanın yerini CİMER ve Kamu Denetçiliği Kurumu´nun aldığını anlatan Malkoç, "2010 Anayasa değişikliğinden sonra Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Anayasa Mahkemesi´ne bireysel başvuru hakkı kamu denetçiliği kurumunun kurulması, kişisel verileri koruma kurulu, CİMER gibi 15´in üzerinde kurum kuruldu. Bunlardan en çok tanınanı bilineni CİMER. Kamu Denetçiliği Kurumu, böyle gezip anlatıyoruz. Bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bu kurumları önemsiyoruz. CİMER ile ilgili gittiğimiz illerde üniversitede yöneticiler valilikteki, yöneticiler kaymakamlıktakiler diyorlar ki 'CİMER´e bilgi belge hazırlamaktan yorulduk.' Kendileri açısından doğru ama bende vatandaşın bir halkın avukatı olarak diyorum k; hiç yorulmayın evet çok lüzumsuz müracaatlar oluyor, doğru çünkü CİMER´e 2021 yılında 6.5 milyon başvuru olmuş. Kaymakamlarımızın açık kapıları vardır. Açık kapılara da 1 milyon başvuru olmuş. Evet ne güzel kamuda çalışanları bu yoruyor ama bizim geleneğimizde tarihimizde çok hikayeler anlatılır dimi tebdili kıyafet ile ilgili. Günümüzün tebdili kıyafeti CİMER´dir. Kamu Denetçiliği Kurumu´dur" şeklinde konuştu.

Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, konferansın ardından salondakilerin sorularını yanıtladı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENCaner AKSU

2022-03-21 23:18:08



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