Eskişehir’de özel öğrencilerin boyama etkinliği

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde özel eğitim alan öğrenciler için farklı ve anlamlı boyama etkinliği düzenlendi.

Eskişehir Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulu’nda özel eğitim alan öğrencilerin anlamlı etkinliği; bu özel günde farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldı. Özel eğitim alan öğrenciler; ahşap çerçeveleri çeşitli renklerde boyadılar ve çerçevelere dekor verdiler. Çerçevelerin içlerine sevdiklerinin fotoğraflarını koydular.

Okulu Müdürü Mehmet Güney, ‘’Özel çocuklarımıza dokunabilmiş olmak bizi çok mutlu etti. Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü bir kez daha hissettik’’ dedi.

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