Düğün fotoğrafçıları yeni sezon hazırlığına başladı Fotoğrafçı esnafı, pandemide yaşadıkları iş kaybıyla oluşan yaraları sarmak istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düğün fotoğrafçıları yeni sezon hazırlığına başladı Fotoğrafçı esnafı, pandemide yaşadıkları iş kaybıyla oluşan yaraları sarmak istiyor

İHA

Düğün fotoğrafçıları yeni sezon hazırlığına başladı Fotoğrafçı esnafı, pandemide yaşadıkları iş kaybıyla oluşan yaraları sarmak istiyor

Yaz sezonu yavaş yavaş yaklaşırken düğün fotoğrafçıları da yeni dönem hazırlıklarına başladı.
Yaklaşan yaz aylarıyla birlikte fotoğrafçılık sektöründe hazırlık telaşı başladı. Düğünlerle birlikte yoğun çalışma temposuna giren fotoğrafçılar, yaz aylarında sorun yaşamamak için şimdiden hazırlıklarını yapıyor. Yaz boyu ihtiyaç duyulacak ürünleri malzemeleri satın alırken bir yandan da ekipmanlarını yenileyen fotoğrafçı esnafı, pandemide yaşadıkları iş kaybıyla oluşan yaraları sarmak istiyor.

“Yaralarımızı sarmaya başlarız”
Eskişehir’de 25 yıldır fotoğrafçılık sektöründe olan Ümit Enşen, pandemide oluşan iş kaybının bu sezon giderilmesi konusunda umutlu olduklarını belirtti. Sezon için hazırlıkların şimdiden başladığını belirten Enşen, şu ifadeleri kullandı:
“Pandemi döneminde fotoğrafçılar çok büyük yara aldı. Düğünlerin yapılamamasıyla birlikte birçok fotoğrafçının işi durma noktasına geldi. Geçtiğimiz sezon işlerimiz bir önceki yıla göre iyiydi fakat pandemide aldığımız yarayı kapatmadı. Bu sezondan umutluyuz. Giderlerimiz biraz azalır ve düğünlerde yoğunluk olursa yaralarımızı sarmaya başlarız. Bizim sektörümüz birçok koluyla dövize bağlı olduğu için maliyetlerimiz ve giderlerimiz çok yüksek. Yükselen maliyetler fiyatlara, böylelikle de son tüketiciye yansıyor. Böylelikle sektörde bir rekabet başlıyor ve kazanç düşüyor. Bu sezona hazırlıklarımız başladı. Yaz boyu kullanacağımız malzemeleri satın almaya başladık. Yenilenmesi gereken ekipmanlarımızı değiştirdik. Yazın düğünlerde çalışacağımız ekiplerimizi kurmaya başladık. Bu sezondan umutlarımız var, inşallah beklediğimiz gibi olur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’de özel öğrencilerin boyama etkinliği
YEREL HABERLER Eskişehir’de özel öğrencilerin boyama etkinliği
Ateşle ilgili doğru bilinen yanlışlara dikkat En güvenilir ateş ölçüm bölgesi neresidir? Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurcan Bayçora: “Eğer ateş çocuklarda bir huzursuzluğa, halsizliğe sebep olmuyorsa tedirginlik yaşamaya ya da hemen ilaçlara başvurmaya gerek yok”
YEREL HABERLER Ateşle ilgili doğru bilinen yanlışlara dikkat En ...
(ÖZEL) Bir zamanların belediye başkanı şimdinin çaycısı Başkanlık makamından çay ocağına Beş yıl belediye başkanlığı yaptığı Mihalıççık'ta şimdi çaycılık yapıyor Eski Belediye Başkanı Ümit Güven geçimini sağlamak için 60 lira yevmiye ile çaycılık yapıyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Bir zamanların belediye başkanı şimdinin ...
2021 yılında CİMER’e 6,5 milyon, Açık Kapı’ya 1,5 milyon başvuru yapıldı Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: “28 Şubat, Türkiye’ye en az 20 yıl kaybettirdi”
YEREL HABERLER 2021 yılında CİMER’e 6,5 milyon, Açık Kapı’ya 1,5 ...
Kamu Başdenetçisi Malkoç: 28 Şubat Türkiye'ye 20 yıl kaybettirdi
YEREL HABERLER Kamu Başdenetçisi Malkoç: 28 Şubat Türkiye'ye 20 yıl ...
Eskişehir'de karla karışık yağmur ve hafif kar bekleniyor
YEREL HABERLER Eskişehir'de karla karışık yağmur ve hafif kar ...
Dehşet anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Dehşet anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Eskişehir'de silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir'de silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı
Eskişehir OSB’de fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Eskişehir OSB’de fidanlar toprakla buluştu
Vaka sayılarının düştüğü Eskişehir yine de zirvede
YEREL HABERLER Vaka sayılarının düştüğü Eskişehir yine de zirvede
Down sendromlu bireyler gönüllerince eğlendi
YEREL HABERLER Down sendromlu bireyler gönüllerince eğlendi
Jandarma ekipleri down sendromlu öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri down sendromlu öğrencilerle buluştu
Eskişehir’de silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı Aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup oto kiralama dükkanında kavga etti
YEREL HABERLER Eskişehir’de silahlı ve sopalı kavga: 2 ...
Çikolatalar bu kez çocuklardan geldi Çocuklar, down sendromlu Ramazan Aşık’a hediyeler verdi
YEREL HABERLER Çikolatalar bu kez çocuklardan geldi Çocuklar, down ...
Toplanan yağmur suyu Tepebaşı’na yüzde 10 tasarruf sağlıyor
YEREL HABERLER Toplanan yağmur suyu Tepebaşı’na yüzde 10 tasarruf ...
Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Eskişehir için kritik uyarı TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Can Ayday: “Eskişehir ili içme ve kullanma suyu bitme seviyesine gelmiştir”
YEREL HABERLER Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Eskişehir için kritik ...
MHP Eskişehir İl Başkanı Candemir’den Başkan Bozkurt’a ziyaret
YEREL HABERLER MHP Eskişehir İl Başkanı Candemir’den Başkan ...
Eskişehir’de kaçak ağaç kesiminin yok denecek kadar azaldı Türkiye Ormancılar Derneği Eskişehir Temsilcisi İlkay Yıldırım; "Orman köylerinde yaşayanlar azaldı, kalanlar da ormancılık ve arazi kullanım konusunda bir hayli bilinçli davranıyor" “İklim krizine rağmen Eskişehir’deki bitki çeşitliliğinde herhangi bir azalma bulunmamaktadır”
YEREL HABERLER Eskişehir’de kaçak ağaç kesiminin yok denecek kadar ...
Genç Girişimciler Eskişehir Sanayi Odası’nda buluştu İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri Eskişehir’e geldi
YEREL HABERLER Genç Girişimciler Eskişehir Sanayi Odası’nda ...
Güvercinlerin arasında yapılan besleme görenleri gülümsetti Güneşli havayla birlikte toplanan güvercinleri doyurma çabası
YEREL HABERLER Güvercinlerin arasında yapılan besleme görenleri ...
Doğa tutkunları her şarta hazır olmak için eğitiliyor
YEREL HABERLER Doğa tutkunları her şarta hazır olmak için eğitiliyor
Başarılı bürokrat Ankara'ya gidiyor
YEREL HABERLER Başarılı bürokrat Ankara'ya gidiyor
Felç rehabilitasyonu yaşam kalitesini yükseltiyor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir: “Belirtileri erken fark etmek ve yan etkilerin doğru takip edilmesi, felç tedavisinde başarı sağlar” “Felç, toplumda en çok engelliliğe neden olan hastalıklardan biridir”
YEREL HABERLER Felç rehabilitasyonu yaşam kalitesini ...
EVK yabancı kültürleri buluşturdu
YEREL HABERLER EVK yabancı kültürleri buluşturdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.