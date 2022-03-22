Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yürütülen faaliyetlerde, Alpu İlçe merkezinde ikamet eden 4 şahsın Eskişehir’den uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi alındı. Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince takibe alındı. KOM Şube ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince EskişehirAlpu kara yolunda yapılan uygulamada şüpheliler kendilerine ait otomobil içerisinde yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan arama neticesinde; araç içerisine saklanmış şekilde 2 gram metamfetamin ve 1 adet ‘Payp’ olarak tabir edilen uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla 4 şüpheli gözaltına alınarak haklarında 'Kullanmak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

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