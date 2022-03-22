Tepebaşı’nda suyun önemi konuşuldu

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğünün, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği çevrimiçi yayında, yaşamın var olabilmesi için temel ihtiyaç olan suyun önemi konuşuldu.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü, farkındalık oluşturacak çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Zoom üzerinden gerçekleştirilen çevrimiçi yayının konuğu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürü Oğuzhan Özen oldu. Programda dünyanın ciddi sorunları arasında yer alan su konusunu ele alırken, iklim değişikliğine de değinen Özen, “Dünyamızın son yıllarda öncelikli gündem maddelerinden biri ve hatta en önemlisi iklim değişikliğidir. İklim değişikliğinin insanları karşı karşıya bıraktığı en önemli unsur yaşamdır. Çünkü yaşamın var olabilmesi için üç ana unsura ihtiyacı vardır; hava, su, toprak. İklim değişikliği bu üç unsuru yani yaşamı tehdit etmektedir. İnsanların iklim değişikliklerine adeta zemin hazırlayan, akıl ve bilimden uzak ürettikleri politikalar sonucu giderek yok olmaktadır. Bu üç emel unsurlardan biri olan su konusunda dünya çapında gerekli önlemleri almak, gerekli olan bilimsel sosyal ve kültürel çalışmaları bir an evvel planlayıp hayata geçirmek, bu konulara ilişkin duyarlılık ve farkındalık oluşturmak gereklidir. İşte bu yüzden Dünya Su Günü’nün anlamı ve önemi çok kıymetlidir. Her geçen gün insan nüfusu artmakta ve tüketilen su miktarı da buna paralel olarak artış göstermektedir. Yaşamın devamlılığı yeterli ve iyi kalitede su varlığının sürdürülebilirliğini sağlamakla mümkündür. Geleceğimizi güvence altına almak için bugünden su yönetimi planlarını yapmak ve hayata geçirmek zorundayız” diye konuştu.

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