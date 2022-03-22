Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: “2 milyona yakın araç üretme kapasitemiz var” ESO’dan ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’ programı

Eskişehir Sanayi Odası tarafından düzenlenen ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’ bilgilendirme toplantısına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin 2000’li yılların başında aldığı kritik karar sonrasında insansız hava araçları üreten ülkelerden biri olma iddiasını ortaya koyduğunu söyledi. Kacır, yerli otomobil konusunda ise "Yaklaşık 2 milyona yakın araç üretme potansiyeline sahibiz" dedi.

Sanayi Odası Hizmet Binasında gerçekleşen toplantıda katılımcılara Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır tarafından ‘Hamle Programı Bilgilendirme’ sunumu yapıldı. Programda konuşan Kacır, teknolojide paradigmaların vakitlice sezinlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.



“2 milyona yakın araç üretme kapasitemiz var”

Türkiye’nin insansız hava araçlarında öne çıkması ve yerli otomobil hakkında konuşmasını sürdüren Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, “Türkiye hemen 2000 binli yılların başında kritik bir karar alarak, bu alanda üretici ülkelerden biri olma iddiasını ortaya koyuyor. Savunma Sanayi’de projeler ve çağrılar başlatılıyor. Türkiye bu alanda hızla başarı ortaya koymaya başlıyor. Aslında teknolojideki paradigma değişimleri, bütün alanlarda benzer fırsatlar ortaya koyuyor. Yeter ki bizler o fırsatları biraz vakitlice kestirebilelim, sezimleyelim ve kamu politikaları ile özel sektör teşebbüslerini, bu fırsat pencerelerini yakalamaya yönlendirelim. Türkiye’nin otomobili projesi de benzer bir fırsat yaklaşımı ile geliştiriliyor. Otomotiv sektöründe 4 büyük devrimin eş zamanlı olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Batarya teknolojisindeki gelişmeler sayesinde hem ucuzlaması hem de teknik yeterliliklerinin artması, elektrikli araçların yaygınlaşmasını beraberinde getirdi. Biz yaklaşık 2 milyona yakın araç üretme potansiyeline sahibiz. Büyük bir deneyimimiz ve bu alanda tecrübeli insan kaynağımız var. Ancak henüz bir milli bir otomobil markamız yok. Ancak henüz bir milli otomobil markamız yok. Bugün bu dönüşümüz öncüsü olabilirsek aslında Türkiye’nin Tesla'sını geliştirebiliriz ve üretebiliriz. Bizden çok daha büyük ve tecrübeli görünen pek çok markayı dahi geride bırakma imkanına sahip olabiliriz. Tıpkı milli insansız hava araçlarındaki gibi” diye konuştu.



“ArGe personel sayımız 200 binlere erişti”

ArGe çalışmaları hakkında da bilgi veren Kacır, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“ArGe personeli sayımız 200 binlere erişti. Bu sayısı daha iyi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Küresel ArGe sıralamasında 2019 yılında 4 firma vardı, şimdi 7 firmamız bu sıralamada yer alıyor. 2023’e geldiğimiz zaman 23 firmanın bu sıralamada olmasını hedefliyoruz. Yazılımcı sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Bugün 2022 yılı mart ayı itibariyle 6 Türk teknoloji girişimi milyar dolar değerinin üzerine çıktı. Bunlardan ikisi 10 milyar doların üzerine çıkmış oldu.”

Toplantıya, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, sanayiciler ve kurum müdürleri katıldı.

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